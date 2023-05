Krvavé zábery na internete: Filmár divokej prírody o vlások prežil útok medveďa

BERLÍN - Andreas Kieling miluje filmovanie divokej prírody. Nebezpečenstvu sa nevyhýba ani pri veľkolepých záberoch. Pred mesiacom ho uštipol prudko jedovatý had a teraz naňho zaútočil medveď.

Andreas Kieling je tvorcom filmov o divokej prírode už 30 rokov. Divákov v televízii ohromuje veľkolepými zábermi divokých zvierat. K tomu sa opakovane ocitá v nebezpečných situáciách – ako napríklad teraz: Počas nakrúcania na Kielinga zaútočil medveď a poriadne ho doriadil.

63-ročný muž zverejnil na Facebooku dve odstrašujúce snímky. Prvá ukazuje, že je zhrbený a sedí na zemi s prázdnym pohľadom. Kielingova tvár a blond vlasy sú pokryté krvou. Krv mu kvapká aj z rúk. Ďalšia fotografia ukazuje jeho roztrhanú bundu.

Presné okolnosti útoku sú stále nejasné. Podľa informácií Kielinga na Facebooku k útoku medveďa došlo pred týždňom pri nakrúcaní o vzácnom vodnom vtáctve v Karpatoch. Karpaty sú 1300 km dlhé pohorie v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. Okrem vlkov a rysov tam žijú aj medvede hnedé. Nie je jasné, kde presne k útoku došlo.

Napriek zraneniam Kieling dokazuje, že je skutočným milovníkom zvierat. Nezdá sa, že by mal voči medveďovi zášť – práve naopak. „Medveď je v poriadku, len nasledoval svoje inštinkty,“ píše. Potom podáva správu o svojom zdravotnom stave. Jeho fanúšikovia si môžu vydýchnuť: „Už som zase v poriadku,“ dáva im najavo.

Život ohrozujúce uštipnutie hadom v Namíbii

Len pred mesiacom išlo filmárovi divokej prírody o život. V Namíbii Kielinga pohrýzla čierna mamba, ako povedal agentúre teleschau. Mamba čierna je jedným z najjedovatejších hadov v Afrike. Uhryznutie je často smrteľné. Ale Kieling mal šťastie. Had vstrekol len trochu jedu, povedal. To malo aj tak nebezpečné následky: "Ostal som paralyzovaný, takmer úplne sa mi zastavilo dýchanie. Bol som medzi životom a smrťou a manželka môjho sprievodcu mi prikladala mokré uteráky a občas mi dávala aj dýchanie z úst do úst, pretože mi hrozilo zadusenie."

Po pár dňoch mu bolo opäť lepšie. Mimochodom, bolo to jeho tretie uhryznutie hadom, povedal agentúre. Takéto skúsenosti ho nenechali na pochybách o svojej práci. "Som najchladnokrvnejší človek na západ od Rýna. Keby som nebol, zvieratá by ma vôbec neznášali, pretože by povedali: 'Ten chlap je neznesiteľný'," hovorí Kieling.