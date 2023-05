Obľúbené Chorvátsko chystá nepríjemnú novinku: Pripravte sa na novú daň! Dovolenkári siahnu do vrecka hlbšie, než rátali

ZÁHREB – Najobľúbenejšia dovolenková destinácia mnohých Slovákov si pripravila nemilé prekvapenie – ďalší poplatok. Po novom by mali turisti okrem iného zaplatiť aj takzvanú ekologickú daň. Paradoxne, Chorváti sa pre takýto krok rozhodli pre nadmerné počty dovolenkárov v niektorých častiach krajiny.

Predbežne Chorváti navrhujú poplatok vo výške jedného až troch eur za deň. Platiť by ho museli aj tí, ktorí sa vyberú na jednodňový výlet. V praxi to pre turistov znamená, že ak chcú vidieť viac miest, tento poplatok si budú musieť zaplatiť počas dovolenky hneď niekoľkokrát. O novinke, ktorá je súčasťou pripravovanej novely zákona o cestovnom ruchu, informujú chorvátske médiá. Prvý návrh chce rezort predstaviť do leta.

Ako vysvetľujú, k opatreniam pristúpili preto, že niektoré lokality sú preplnené, iné zasa bojujú s návalom jednodňových návštevníkov. To sa podpisuje nielen na miestnych ľuďoch, ale aj na prírodnom a kultúrnom bohatstve.

Nová, takzvaná ekologická daň nebude platiť plošne a nebude ani povinná. O tom, či ju turistu platiť budú, alebo nie, bude rozhodovať dané mesto. Rovnako tak si určí presnú výšku poplatku a to, odkedy a dokedy bude platiť. Môže sa stať, že niektoré mestá ju zavedú iba v čase hlavnej turistickej sezóny.