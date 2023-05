Bývalá balerína stavila na erotiku: Na internete predvádza svoju ohybnosť! Neuveríte, čím sa živí jej mama

Influencerku sleduje len na Instagrame 1,7 milióna ľudí. V roku 2019 sa Vonk rozhodla pracovať ako erotická modelka. Kariéru začala kostrbato. „Najskôr som požiadala mamu, aby mi pomohla s obsahom. Mala fotiť, ale úplne sa to pokazilo, pretože nevidí veľmi dobre na jedno oko,“ povedala podľa médií 39-ročná žena.

Dnes všetko funguje ako hodinky: Brat Bas (34) a Mama Bibi (62) sú zodpovední za administratívnu prácu a komunikáciu s fanúšikmi. „Veľa sa spolu smejeme, pretože sme malý rodinný podnik,“ hovorí Yaela Vonk podľa bild.de. A čo otec? „Vôbec sa mu nepáči obsah, ktorý robím na OnlyFans. Ale je šťastný, pokiaľ som ja spokojná so svojím životom.“

Španielka je obľúbená u jej fanúšikov kvôli jej flexibilite. Exbalerína to pripisuje svojej vášni k tancu. Nie je to náhoda, veď aj mama Bibi dlho tancovala. A teraz to začína byť úplne šialené! Pani, ktorá má už na chrbte viac ako šesťdesiat krížikov, je tiež na OnlyFans! Dobre čítate, popri administratíve stíha predvádzať svoje krivky.

Šesťdesiatdvaročná pani pôsobí na erotickom portáli od roku 2020 a údajne zarába až 2000 eur mesačne – trojnásobok toho, čo naposledy zarábala brigádou ako supervízorka.

Čo je neuveriteľné, mnohí fanúšikovia sa pýtajú, či by matka a dcéra mohli spoločne nahrávať explicitný obsah. Vonk hovorí: „Raz sme pózovali v spodnej bielizni na fotografiách a videách, na ktorých varíme.“ Čokoľvek nad rámec toho je „nevhodné“ a „ani to nikdy neurobíme“.