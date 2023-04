Brunetku (21) vyhodili z obchodu kvôli oblečeniu: Naozaj v tomto išla nakupovať?!

Dvadsaťjedenročnú Kerolay Chavesovú vypoklonkovali z miestneho supermarketu v rodnej Brazílii po tom, čo jej oblečenie odhaľovalo príliš veľa. Svojim 437 000 sledovateľom na Instagrame tvrdila, že bola šikanovaná za to, že nosila príliš krátke oblečenie a že sa stala obeťou fóbie zo sexi žien, píše Daily Star.

"Niektorí ľudia na mňa pozerali s predsudkami, iní ma preklínali a nakoniec ma vyhodili z obchodu. Veríš tomu? Myslím si, že je absurdné, že sa k nám ženám stále takto správajú len preto, že sa obliekame, ako chceme. Pravdou je, že si tým prechádzame, pretože sme príliš sexi, to je všetko," napísala Chavesová na sociálnej sieti.

Tento incident zanechal niektorých fanúšikov v šoku, no nie všetci s modelkou súhlasili. Jeden z užívateľov si myslí, že sa mohla obliecť vhodnejšie. "Nemusíte chodiť takto oblečená do supermarketu. Robíte hanbu slušným ľuďom, ktorí sú tam často s deťmi." Iný je zas presvedčený o tom, že "to isté by sa v obchode stalo aj mužovi bez košele".