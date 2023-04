Znepriatelené strany v Sudáne sú už viac otvorené dialógu, uviedol vyslanec OSN

Perthes pre agentúru Reuters uviedol, že v poslednom čase pocítil zmenu v postoji oboch strán, ktoré sú ochotnejšie rokovať. Ozbrojené zrážky medzi sudánskou regulárnou armádou pod vedením generála Abdala Fattáha Burhána a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF) generála Muhammada Hamdána Daklúa vypukli 15. apríla v Chartúme i v ďalších lokalitách krajiny a odvtedy si vyžiadali stovky mŕtvych a tisíce zranených. Bojujúce strany vymenovali zástupcov na rozhovory, ktoré by sa mohli uskutočniť v Džidde v Saudskej Arábii alebo v Jube, hlavnom meste Južného Sudánu. Termín rokovaní sa ešte určí, uviedol Perthes.

Platnosť posledného prímeria vyprší v nedeľu o polnoci

"Obe strany si myslia, že zvíťazia, ale obe sú viac otvorené rokovaniam (...) Obe akceptovali, že táto vojna nemôže pokračovať," povedal vyslanec. Perthes uviedol, že bezprostrednou úlohou je vytvoriť mechanizmus monitorovania prímeria, ktoré bolo síce už niekoľkokrát dohodnuté, ale nedokázalo zastaviť boje. Platnosť posledného prímeria vyprší v nedeľu o polnoci miestneho času (22.00 h SELČ). Kým Džidda bola ponúknutá ako miesto pre "vojensko-technické" rozhovory, Juba by podľa návrhu grémia východoafrických štátov mala byť dejiskom politických rozhovorov.

Zničené sú firmy i domy

Vyhliadky na rokovania medzi lídrami oboch strán sa doteraz zdali byť pochmúrne: generál Burhán totiž ešte v piatok v rozhovoroch pre zahraničné médiá vyhlásil, že si nikdy nesadne za jeden stôl s generálom Daklúom, ktorý sa zasa vyjadril, že bude rokovať až vtedy, keď armáda zastaví boje. Panarabská televízia al-Arabíja v sobotu informovala, že zatiaľ čo regulárna armáda uskutočňuje na Chartúm prakticky každodenné nálety a tvrdí, že si udržiava kontrolu nad strategicky dôležitými lokalitami, obyvatelia tvrdia, že RSF má v Chartúme pevné pozície. Bojmi bola poškodená elektrická, vodovodná a telekomunikačná infraštruktúra a rabovaním sa zničili firmy i domy.

Desaťtisíce Sudáncov utiekli pred bojmi buď do iných miest Sudánu, alebo do susedných krajín vrátane Egypta, Etiópie, Čadu a Južného Sudánu, zatiaľ čo cudzie štáty pokračujú v evakuácii svojich občanov. V sobotu tak na námornú základňu kráľa Fajsala v Džidde dorazil trajekt s približne 1900 evakuovanými. Británia zasa uviedla, že v sobotu ukončí evakuačné lety po tom, ako tento týždeň letecky prepravila do bezpečia viac ako 1500 ľudí. OSN v piatok oznámila, že zo sudánskeho regiónu Dárfúr bol evakuovaný posledný zahraničný pracovník OSN.