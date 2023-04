Vážna nehoda v Jeruzaleme: Do davu vrazilo auto, zranilo päť ľudí

Galéria fotiek (2) Do davu v Jeruzaleme vrazilo auto

Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg

JERUZALEM - V Jeruzaleme vrazilo do davu ľudí auto a zranilo päť ľudí. V pondelok to uviedla izraelská polícia, informuje agentúra Reuters a denník Times of Israel (TOI).