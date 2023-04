AKTUÁLNE Centrom Prahy sa vydalo na pochod asi 2000 ľudí, zasahovali ťažkoodenci! Nechýbal ani známy arcibiskup Duka

Zdeňka Rybová za usporiadateľa oznámila, že akcie sa zúčastnilo 3000 až 4000 ľudí. Iní účastnící hovoria o 1500 až 2000 ľuďoch. "Polícia sa k počtu účastníka nebude vyjadrovať," povedal jej hovorca Richard Hrdina. Podľa policajtov v cieli pochodu na Václavskom námestí niekoľko ľudí bránilo zhromaždeniu a blokovalo pódium. "Keďže títo ľudia nereagovali ani na opakované výzvy polície, museli ich policajti vytlačiť. Z pódia museli policajti vytlačiť niekoľko desiatok osôb," uviedli policajti na Twitteri.

Archívne VIDEO

Na čele sprievodu účastníci niesli transparent "Milá vláda, je to o prioritách, na (tretích) deťoch sa neškrtá". Chceli tak upozorniť na to, že najpočetnejšou skupinou žien podstupujúcich potrat sú ženy, ktoré už majú dve deti a žijú vo funkčných vzťahoch. Dôvody, prečo nechcú tretie dieťa, sú podľa usporiadateľov často finančné. V roku 2022 ženy v Česku podstúpili asi 16.500 potratov. Počet dlhodobo klesá, pred desiatimi rokmi ich bolo asi 23.000, za 20 rokov počet klesol takmer na polovicu.

Cieľ pochodu: Upozorniť vládu na legislatívne opatrenia

Účastníci pochodu s vlajkami, balónikmi a transparentmi, napríklad s nápismi "Dieťa je vždy nádejou" alebo "Som za život", vyrazili z Klárova okolo 14:30. Na čele sprievodu išla kapela a bubeníci. Medzi účastníkmi boli hlavne rodiny s deťmi, v pochode išli spolu s rádovými sestrami tiež kňazi, vrátane arcibiskupa Jána Graubnera alebo bývalého arcibiskupa Dominika Duku.

Několik osob bránilo na Václavském náměstí oznámenému shromáždění, blokovalo pódium a neragovalo na výzvy pořadatele. Jelikož následně tito lidé nereagovali ani na opakované výzvy policie, museli je policisté vytlačit. Celkem byly zajištěny dvě osoby pro přestupkové jednání. pic.twitter.com/iniw3n0I7Y — Policie ČR (@PolicieCZ) April 15, 2023

Cieľom pochodu bolo podľa predsedu hnutia Radima Ucháča upozorniť vládu na legislatívne opatrenia, ktoré by mohli rodinám ekonomicky pomôcť. Navrhujú napríklad tehotenský príspevok alebo prevedenie materského príspevku medzi nepoistné dávky, čím by naň vznikol nárok aj ženám, ktoré predtým neodvádzali peniaze do nemocenského poistenia. Chcú tiež bezúročné pôžičky pre ekonomicky aktívne rodiny s tromi a viac deťmi alebo štipendiá pre študujúcich rodičov.

Trasa pochodu bola iná ako vlani, keď sa obe skupiny stretli pri Rudolfine. Tento rok vyrazil pochod z Klárova k ústiu Letenského tunela a okolo právnickej fakulty cez Staromestské námestie. Cieľ pochodu bol na Václavskom námestí. Ľudská reťaz odporcov niekoľko minút pochod blokovala uprostred Čechovho mosta, polícia ľudí vyzvala, aby komunikáciu neblokovali.