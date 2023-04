Podľa prieskumu by Le Penová v prezidentských voľbách porazila Macrona

Galéria fotiek (3) Marine Le Penová a Emmanuel Macron

PARÍŽ - Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová by porazila centristického prezidenta Emmanuela Macrona, ak by sa teraz zopakovali prezidentské voľby z vlaňajšieho apríla. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre francúzsku televíziu BFM TV vykonala spoločnosť Elabe, informovala v stredu agentúra AFP.