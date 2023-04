Podľa Stoltenberga NATO pokračuje v prehlbovaní vzťahov s indopacifickými partnermi

BRUSEL — Severoatlantická aliancia chce naďalej prehlbovať vzťahy a spoluprácu so svojimi indopacifickými partnermi Austráliou, Novým Zélandom, Južnou Kóreou a Japonskom. Po rokovaní ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v Bruseli s predstaviteľmi spomínaných krajín to v stredu povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Stoltenberg zopakoval svoje utorňajšie stanovisko, že v čoraz nebezpečnejšom a nepredvídateľnejšom svete je bezpečnosť globálna, nie regionálna záležitosť. "To, čo sa deje v Európe, je dôležité pre tichomorský región, pre Áziu. A to, čo sa deje v Ázii, je dôležité pre Európu. Vojna na Ukrajine to skutočne dokazuje so všetkými jej globálnymi dôsledkami," konštatoval Stoltenberg.

Galéria fotiek (2) Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg

Zdroj: TASR/AP Photo/Olivier Matthys

Keď sa Čína a Rusko čoraz viac zbližujú, je viac ako jasné, že spojenci z NATO musia držať spolu

Podľa neho v situácii, keď sa Čína a Rusko čoraz viac zbližujú, je viac ako jasné, že spojenci z NATO musia držať spolu so svojimi partnermi v tichomorskom regióne a Ázii. Stoltenberg avizoval, že šéfovia štátov a vlád Austrálie, Nového Zélandu, Južnej Kórey a Japonska, ktorí sa už vlani zúčastnili na vrcholnej schôdzke NATO v Madride, dostali pozvánku aj na tohoročný júlový summit Aliancie vo Vilniuse.