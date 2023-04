Trumpova fanúšička prerušila živý vstup: VIDEO jej premiéry! Nikdy nepoviete skutočnú pravdu, vyčítala hlásateľke

archívne video

Americká hlásateľka z Channel 9 Alison Piotrowská mala živý vstup pred Trump Towers na Manhattane v New Yorku, odkiaľ sa mal bývalý prezident USA Donald Trump presunúť na súdne pojednávanie. Dňa 30. marca bolo voči jeho osobe vyslovené obvinenie ohľadom platby za mlčanlivosť pre pornohviezdu Stormy Danielsovú. Pred voľbami v roku 2016 mlčala o údajnom pomere s ním, Trump to popiera.

Prerušené vysielanie

Piotrowská akurát informovala o situácii svojich kolegov v štúdiu, keď ju prerušila neznáma dáma so slovami: "Všetkých vás zavrú!" Ženu bolo počuť len miestami, lebo nehovorila priamo do mikrofónu, no dalo sa vyrozumieť, že opakovane zvyšovala hlas na adresu prokurátora Alvina Bragga pre Manhattan District, ktorý vyniesol obvinenie voči exprezidentovi Trumpovi. "Bragg je kriminálnik," zopakovala niekoľkokrát po sebe.

Potom sa obrátila smerom k hlásateľke a povedala, že celý spravodajský tím publikuje nepravdivé správy. Následne k nej pristúpi bližšie, aby ukázala do kamery, že poukazuje na všetky médiá okolo seba. Piotrowskú to však nerozhodilo a po odchode ženy dodala, že to bol jeden z Trumpových priaznivcov, ktorí prišli na miesto

Útok na médiá

Ženu očividne urazil popis celej situácie. "Skutočne len hŕstka podporovateľov?" povie žena, otočí sa a ukáže prstom na Piotworskú, ktorá jej dá opäť slovo. "Vy ľudia nikdy nepoviete skutočnú pravdu, nikdy. Ty a tvoje prekliate vymyslené fakty," na čo hlásateľka poukázala, že tá hŕstka je tam dole a dnes s nimi hovorila. Žena ju opäť preruší vyhlásením: "Trump 2024, všetkých vás zavrú."

Ohrozenie kampane?

Donald Trump je prvým bývalým prezidentom USA, ktorý čelí obvineniam z trestného činu, a niekoľkým ďalším štátnym a federálnym trestným vyšetrovaniam pre možné previnenia. Všetky tieto procesy môžu reálne ohroziť jeho snahu o návrat do Bieleho domu. Patrí medzi ne úsilie zvrátiť prehru v prezidentských voľbách v roku 2020 v štáte Georgia, nepovolené narábanie s utajovanými skutočnosťami či možné zapojenie sa do povstania v Kapitole USA, ktoré prepuklo 6. januára 2021.

V reakcii na obžalobu sa Trumpoví fanúšikovia zišli pred Trump Towers v New Yorku, aby vyjadrili svoju podporu exprezidentovi. "(Prokurátor) Alvin Bragg podal falošné obvinenia proti tomuto krásnemu mužovi. Som z toho pobúrený. Budem tu stáť, aby som podporil tohto krásneho muža," povedal jeden zo skalných fanúšikov pre Channel 9.

Proces pre podplácanie by mohol začať v januári 2024

Trump si v utorok 4.4. v budove súdu v New Yorku ako prvý exprezident v dejinách Spojených štátov vypočul obvinenia v trestnej kauze. Čelí obžalobe spojenej zrejme s platbami za mlčanie údajných mileniek v čase vrcholiacej prezidentskej kampane v roku 2016. Čakalo ho zatknutie, pri krátkom súdnom pojednávaní mu prečítali body obžaloby a po tom, ako vyhlásil, že sa cíti nevinný, odletel naspäť do svojej rezidencie. Sudca Juan Merchan oznámil, že súdny proces s Trumpom by sa mohol začať v januári 2024.