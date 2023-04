Egypt nie sú len pyramídy: Zažite adrenalínovú jazdu džípom či plavbu po Níle! Očarí vás aj západ slnka v púšti

Egypt je obľúbenou dovolenkovou destináciou mnohých Slovákov. Je to krajina večného leta s nádhernými plážami, podmorským životom, ale aj adrenalínových zážitkov. Navyše, v Egypte je takmer stále krásne počasie a na jar sú tam veľmi príjemné teploty ako stvorené na spoznávanie starovekej Egyptskej ríše.

Zažite adrenalínovú dovolenku v Egypte

Luxor

Ak ste fanúšikmi starovekého Egypta a radi spoznávate históriu, vyberte sa do starodávneho mesta Luxor, ktorý je skvostom Nílu. Luxor bol sídlom Amonovej vlády, preto na východnom brehu postavili Luxorský chrám a Karnak. Prvý spomínaný je vhodné navštíviť najmä po zotmení, pretože je nádherne osvetlený. Karnak je najväčším chrámovým komplexom, ktorý bol postupne stavaný asi 1500 rokov. Na jeho výstavbe sa dokonca zúčastnila väčina významných faraónov. Ak sa rozhodnete pre Luxor, nevynechajte ani let balónom ponad chrámový komplex s východom slnka.

Plavba po Níle

Luxor však nie je zaujímavý len pre múzeum pod holým nebom, ale život mu dodáva rieka Níl. Práve okolo Nílu sa zrodili civilizácie Afriky a rieka bola považovaná za najdlhšiu na svete, kým výskumníci nezistili, že Amazonka je predsa len dlhšia. Ak túžite po luxuse spojenom s plavbou po Níle, ubytovať sa môžete priamo na jednej z 5-hviezdičkových lodí. Nachádzajú sa tam reštaurácie, bar, obchody so suvenírmi, kozmetický salón dokonca aj bazén, v ktorom sa môžete kúpať alebo sa len vyhrievať na slnku.

"Myslím si, že najpohodlnejším spôsobom, akým je spoznávať staroveký Egypt, je práve z palube lode. Okrem toho, že máte možnosť návštíviť jednotlivé chrámy, máte možnosť relaxovať pri bazéne, je tu plná penzia alebo all inclusive," hovorí Nora Fedorová, riaditeľka CK Satur. "Základom takejto plavby je aj kvalitný sprievodca. Ten sa po celý čas stará o klientov a okrem historických faktov im dá aj rôzne pikošky, naučí ich ako zjednávať na miestnom bazáre," vysvetľuje. Zaujímavé to nie je len pre mladé páry, ale napríklad aj pre rodiny s deťmi.

"Povedala by som, že ak chcete svoje deti naučiť dejepis a históriu starovekého Egypta nenásilnou formou, tak práve toto je ten vhodný spôsob. Dokážete im to sprostredkovať najmä prostredníctvom zážitkov," dodáva Fedorová. Plavba loďou s ubytovaním a návštevou rôznych zaujímavostí vychádza porovnateľne s ubytovaním v all inclusive hoteloch v Hurghade alebo Marsa Alam.

Okrem toho, je však dostupných aj mnoho all inclusive hotelov, ktoré sú situované priamo pozdĺž brehu rieky Níl. Vychutnať si môžete aj bazár, ktorý má svoje čaro najmä večer, kedy zažijete jeho skutočnú atmosféru a máte možnosť si nakúpiť rôzne egyptské suveníry. V Egypte sa platí Epypstkou lírou, zaplatíte však aj dolármi či eurom. Hotovosť je v tomto prípade výhodnejšia.

Marsa Alam

Ak túžite po oddychu v luxusnom hoteli na krásnych plážach, letovisko Marsa Alam je pre vás to pravé. Cestovná kancelária Satur len pred niekoľkými dňami spustila priamu linku z Bratislavy do Marsa Alam. Let trvá približne štyri a pol hodiny. Vybrať si môžete z niekoľkých luxusných hotelov akým je napríklad Iberotel Costa Mares. Je to novootvorený hotelový komplex, ktorý ponúka bohatý program pre dospelých, ale aj deti. Nachádza sa na jednej z najkrajších pláží v Egypte. Môžete tam aj šnorchlovať a potápať sa a tak pozorovať podmorských život. Natrafiť môžete aj na korytnačky.

Milovníci dobrodružstva sa môžu v Marsa Alam vydať aj na jazdu džípom do púšte. Tá trvá asi 40 minút a je to skutočný adrenalín! V púšti potom uvidíte romantický západ slnka a navštívite aj pravú beduínsku osadu. Slovo beduín pochádza z arabského slova "badawi", čo znamená obyvateľ púšte. Beduíni putujú púšťami a stavajú si provizórne príbytky. Sú veľmi pohostinní a keď k nim zavítajú turisti, ponúknu im ibištekový čaj, kávu či datle a ich typický chlieb, ktorý upečú priamo pred vami. Okrem toho sa však v púšti môžete povoziť aj na ťavách či štvorkolkách.