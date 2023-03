Indonézia a Rusko podpísali zmluvu o vydávaní osôb: Pomoc v boji s cezhraničnou trestnou činnosťou

NUSA DUA - Indonézia a Rusko podpísali zmluvu o vydávaní osôb, ktorá podľa indonézskeho ministerstva spravodlivosti pomôže v boji s cezhraničnou trestnou činnosťou, a to od prania špinavých peňazí až po kybernetické zločiny. Vo štvrtok to uviedla agentúra Reuters, informuje TASR.

Zmluvu podpísali na ostrove Bali ministri spravodlivosti Indonézie a Ruska Yasonna Laoly a Konstantin Čujčenko. "Je to veľmi významný okamih, ktorý nám pomôže v boji proti kybernetickému zločinu, peňažným podvodom, drogám a korupcii," vyhlásil Laoly. Agentúra Reuters pripomína, že Indonézia a Rusko udržujú vzájomné diplomatické väzby od roku 1950 a i napriek ruskej invázii na Ukrajinu majú medzi sebou dobré vzťahy. Indonézsky prezident Joko Widodo vlani navštívil Moskvu a Kyjev, kde sa snažil obnoviť mierové rokovania a zabezpečiť vývoz obilia na svetové trhy.

Do Indonézie prišlo od vlaňajšieho septembra skoro 80-tisíc Rusov

Ruskí občania patria medzi najväčšiu skupinu ľudí zo zahraničia, ktorí prichádzajú do Indonézie. Vyplýva to z údajov tamojšieho úradu cestovného ruchu. Od uvoľnenia opatrení zameraných na zabránenie šíreniu koronavírusu prišlo od vlaňajšieho septembra do januára do tejto ázijskej krajiny až 77.500 Rusov.