Ohavný čin učiteľky: Znásilňovala psychicky chorého chlapca, lákala ho na nahé fotky a spodnú bielizeň

Galéria fotiek (2) Sandy Carazas-Pinezová sexuálne zneužívala psychicky chorého chlapca.

Zdroj: Facebook/sandy.pinezheredia

NEW YORK - Bývalá učiteľka biológie Sandy Carazas-Pinezová (33) je obvinená z najmenej 12-násobného sexu s maloletým. Žena z New Yorku bola medzičasom vylúčená zo školy pre deti so špeciálnymi potrebami. Nezákonný vzťah odhalila mama 16-ročného mladíka.