Do Japonského mora pristáli ďalšie balistické rakety: Severná Kórea odpálila dve strely

SOUL - Severná Kórea v pondelok odpálila dve balistické rakety krátkeho doletu smerom do Japonského mora. Oznámil to generálny štáb juhokórejskej armády, uviedli agentúry Jonhap a AFP. Rakety boli podľa týchto informácií vypálené z provincie Severné Hwanghae približne o 07.47 h miestneho času (0.47 h SELČ). Prekonali vzdialenosť 370 kilometrov, kým dopadli do mora.