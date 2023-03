Pravdepodobnosť jadrového konfliktu je najvyššia za desaťročia, tvrdí námestník ruského ministra zahraničných vecí

"Nerád by som sa ponoril do diskusie o tom, či je dnes pravdepodobnosť jadrového konfliktu vysoká. V každom prípade je vyššia ako kedykoľvek za posledné desaťročia — povedzme to takto," citovala Riabkova agentúra TASS. Riabkov ďalej konštatoval, že Spojené štáty a Rusko v súčasnosti nemajú styčné body na diskusiu o návrate Moskvy k zmluve New START, obmedzujúcej počet jadrových zbraní v arzenáli oboch krajín.

Rusko od nej odstúpilo vo februári. Rusko sa podľa Riabkova zaviazalo udržiavať svet "bezpečný a slobodný", no situácia sa zmenila a Moskva je teraz "de facto v otvorenom konflikte" s Washingtonom. Riabkov zdôraznil, že Rusko je naďalej odhodlané dodržiavať postulát o neprípustnosti jadrovej vojny a nemožnosti ju vyhrať, čo na svojom utorňajšom stretnutí potvrdili aj prezidenti Ruska a Číny.