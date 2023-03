Na nemeckých letiskách stále štrajkujú: Pred cestou si radšej overte svoj let

Štrajky zvolalo odborové hnutie Verdi, a to z dôvodu pretrvávajúcich sporov o mzdy zamestnancov leteckej bezpečnosti. Podľa hnutia sa štrajk na letisku Kolín-Bonn začal už v noci na piatok, a to vzhľadom tamojší systém pracovných služieb. Na niektorých miestach zároveň budú zamestnanci štrajkovať až do sobotňajších skorých ranných hodín.

Prevádzkovatelia letísk pasažierom odporučili, aby si pred cestou na letisko overili stav svojho letu u svojej leteckej spoločnosti či cestovnej kancelárie.