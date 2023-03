Násilná smrť matky so synčekom v českých horách: Polícia prípad odložila! TOTO je dôvod

Štyridsaťročná žena a jej trojročný syn boli nezvestní od piatka 30. decembra 2022. Polícia informovala, že žena pravdepodobne odišla autom do Pece pod Sněžkou do penziónu U Sochorů. Tam sa ubytovala 25. decembra a mala tam byť do 30. decembra. Bezpečnostná kamera ich zachytila 28. decembra v okolí prestupnej stanice lanovky na Ružovej hore. To, že sú nezvestní, nahlásil partner ženy a otec chlapčeka.

Archívne video: Pátracia akcia po žene a jej malom synčekovi skončila tragicky

Avšak nielen Janin partner sa obrátil na políciu, ale aj majiteľka penziónu. Tá sa totiž s Janou nemohla spojiť od 27. decembra a jej izba bola zamknutá, no auto parkovalo pred penziónom. Po matke so synom pátrali stovky ľudí. Žiaľ, 2. januára boli ich mŕtve telá nájdené v lese. Chlapček mal byť uškrtený a žena obesená. Polícia prípad začala vyšetrovať ako vraždu s následnou samovraždou.

Niekoľko týždňov po tragédii však česká polícia oznámila, že prípad je odložený. „Tento týždeň vrchný komisár Krajského riaditeľstva polície Královéhradeckého kraja ukončil vyšetrovanie prípadu obzvlášť závažného zločinu vraždy s následnou samovraždou z konca roku 2022, ku ktorému došlo v Krkonošiach tým, že ho odložil. Trestné stíhanie nemožno začať proti osobe, ktorá zomrela,“ citoval blesk.cz policajnú hovorkyňu Šárku Pižlovú.