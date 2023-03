Pistorius vymenil najvyššie postaveného vojenského predstaviteľa Bundeswehru

Ide o najvyššiu vojenskú funkciu v nemeckej armáde (Bundeswehri), na úrovni náčelníka generálneho štábu. Zorn ju zastával od roku 2018 a podľa médií by mal byť vo štvrtok poslaný do predčasného dôchodku. Jeho nástupca Breuer je v Nemecku známy predovšetkým vedením vládneho krízového tímu počas pandémie koronavírusu od novembra 2021 do vlaňajšieho mája.

Breuer sa v rámci tejto zmeny stane najdôležitejšou osobou pri rozhodovaní na nemeckom ministerstve obrany

Podľa médií sa Breuer v rámci tejto zmeny stane najdôležitejšou osobou pri rozhodovaní na nemeckom ministerstve obrany a bude tiež vojenským poradcom spolkového kancelára. AFP v súvislosti s výmenou upozorňuje na Zornove kontroverzné vyjadrenia o Ukrajine. Vlani v septembri poskytol rozhovor pre časopis Focus, počas ktorého spochybnil schopnosť ukrajinskej armády postaviť sa ruským silám.

Povedal, že Ukrajina podniká protiútoky, ktorými môže získať určité miesta a oblasti, no nezatlačí Rusko za front. Vyjadril tiež obavy, že Rusko môže otvoriť "druhý front", pričom ako možné ciele uviedol "Kaliningrad, Baltské more, fínske hranice, Gruzínsko, Moldavsko". Bývalý veliteľ americkej armády v Európe Ben Hodges vtedy Zornove vyjadrenia označil za "ohromne chabú analýzu ruských schopností, ktorá "nanešťastie odráža spôsob myslenie nemeckej 'elity'".