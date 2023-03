Blamáž v USA: Manželia začali podporovať práva LGBTQ, cirkevná škola to zrátala im aj ich deťom

SAN DIEGO – Spojené štáty americké sú známe svojím tradičným prístupom k rodine. Desiatky miliónov Američanov patria medzi veriacich. Napriek tomu, že cirkev propaguje fungovanie tradičnej rodiny (muž, žena, dieťa), americká spoločnosť podporuje práva LGBTQ+ vo všetkých sférach. Istí manželský pár sa kvôli tomuto dostal do veľkých problémov.

Manželia Jaymi a Josh, ktorí nechceli pre závažnosť tohto prípadu uviesť svoje priezvisko, tvrdia, že cirkev, ktorá ich vychovala a rovnaký postup zvolili aj pri svojich deťoch, sa im teraz obrátila chrbtom. Ako píše Yahoo, problém nastal po ich verejnej podpore práv LGBTQ. Ich deti však navštevovali kresťanskú školu, ktorej názov tiež odmietli zverejniť. Teraz sa celá rodina obáva, pretože z cirkvi im mali prísť výhražné správy, že za podporovanie takýchto práv sa im to vypomstí.

Podpora LGBTQ

Celý problém sa začal príspevkom, ktorý dňa deviateho decembra minulého roku zverejnil Josh na Instagrame. "Verím, že LGBTQ ľudia sú stvorení na Boží obraz. Nemôžu zmeniť to, kým sú," napísal k príspevku. "Stojím pri tých, ktorí sú súčasťou komunity LGBTQ+. Ste moja rodina. Milujem vás a zdôrazňujem, že Ježiš vás nenávidí, ale miluje z celého srdca za to, kým ste. Je mi ľúto, ako som vám ublížil, ako vám cirkev ublížila. Predstavitelia cirkvi proste Boha o to, aby obmäkčil vaše srdcia, pre ľud, pre každého," stálo v príspevku od Josha.

Cirkev aj škola, ktorú navštevujú ich dve vlastné a dve adoptívne deti, tento príspevok odsúdili. Jaymi vysvetlila, že keď sa rodičia rozhodnú dať svoje deti do kresťanskej školy, musia najprv podpísať vyhlásenie o viere. Uvádza sa v ňom okrem iného aj to, že rodičia aj deti budú presadzovať postoj školy k tradičnému rodu a sexualite, čo znamená, že existujú iba dve pohlavia. Zosobášiť sa tým pádom môžu len muž a žena. "Keď sme svoje deti poslali do kresťanskej školy, verili sme, že toto je tá správna cesta. Koniec koncov, sami sme boli tak vychovaní. Akonáhle sme však vyjadrili svoju podporu pre LGBTQ komunitu, nepostavilo sa proti nám len vedenie školy a cirkev, ale aj iní rodičia, ktorých deti školu navštevovali," vyjadrila sa zhrozene Jaymi.

Rozhodnutie školy

Škola sa navyše rozhodla pre radikálne opatrenia, aby manželia nemohli šíriť svoj postoj pred širokou cirkevnou komunitou. Manželom zakázali zúčastňovať sa školských akcií, zhromaždení rodičov školy, ktoré sa konajú na konci roka, výletov a nemohli svoje deti ani sprevádzať ako dozor. Mali dokonca zakázané vstúpiť do priestoru školských internátov. "S týmito ľuďmi sme vyrastali v jednej komunite. Boli sme hosťami na ich svadbách, naše a ich deti sa kamarátia už dlhé roky. Obaja sme stále kresťanmi, ale pre náš odlišný názor, sa ich pohľad na nás zmenil," povedala Jaymi.

Učiteľ pokarhal ich dieťa

Vážne to začalo byť od chvíle, kedy učiteľ na hodine jednému ich synovi (7) povedal, že muž si nemôže vziať muža, ani žena ženu. "Vysvetlili sme mu, že tu v Kalifornii je úplne legálne, aby si muž zobral muža aj žena ženu. Niektorí ľudia to však nepodporujú a učia k tomu aj malé deti," dodala Jaymi. Ako dôkaz mu ukázali fotku homosexuálneho zosobášeného páru. Keď to ich syn na druhý deň v škole ukázal učiteľovi, ten ho pokarhal.

Svoje deti napokon zo školy odhlásili. Ako rozlúčkový dezert poslali škole dúhové koláčiky, aby dali celej komunite najavo, že za svojím názorom si naďalej stoja, aj keď sú stále kresťanmi. Po odchode ich detí zo školy, ich začali ignorovať aj iné kresťanské rodiny, s ktorými boli v kontakte mnoho rokov.