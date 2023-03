Ďalšia krutá obeť vojny na Ukrajine: FOTO Mladá, krásna Ruslana prišla o nohu

KYJEV - Je to už vyše roka, čo Rusko napadlo Ukrajinu s cieľom dobyť ju. Vojna si už vyžiadala desiatky obetí medzi vojakmi, ale aj civilistami. U mnohým zanechala trvalé následky na zdraví. Jednou z nich je aj mladá 19-ročná Ruslana Danylkina, ktorá v bojoch prišla o nohu.

Keď sa 24. februára 2022 začala invázia Ruska na Ukrajinu, mala Ruslana iba 18 rokov. Odvážne dievča sa takmer okamžite prihlásilo do radov ozbrojených síl. Jednoducho nechcela stáť bokom, píše Ukrajinská pravda na Facebooku.

Rusya (ako ju tiež volajú) sa stala operátorkou a komunikačným dôstojníkom. Jej denný režim bol náročný, trval takmer 24 hodín. Musela byť k dispozícii vo dne aj v noci.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Libkos

Napriek neustálemu napätiu si Ruslana robila veľmi dobre. Až do 10. februára, kedy sa jej vozidlo dostalo do mínometnej paľby. Mladé dievča prišlo o nohu a podľa lekárov stačilo pár sekúnd a prišla by aj o život.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Libkos

Jej príbuzní povedali, že Rusya prvé dva dni v nemocnici len stále plakala a plakala. Potom sa v nej opäť prebudil bojový duch.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Libkos

Dnes sa chce stať dievčina príkladom pre všetkých, ktorí tak ako ona prišli v tejto vojne o končatiny. Ukázať, že v jej stave je možný aktívny plnohodnotný život. Je možné byť šťastný.