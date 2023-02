PRIESKUM Rok po začiatku invázie verí vo víťazstvo Ukrajiny 95 percent jej obyvateľov

Tento prieskum – zverejnenený len niekoľko dní pred prvým výročím začiatku invázie Ruska na Ukrajinu – tiež ukazuje nárast dôvery v ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Dôvera v Zelenského vzrástla na 90 percent v porovnaní s 36 percentami v januári 2022, teda mesiac pred začiatkom invázie. Na 97 percent vzrástla aj dôvera v armádu v porovnaní so 65 percentami z roka 2019.

Približne 17 percent respondentov tiež uviedlo, že v prebiehajúcej vojne prišlo o niekoho milovaného, čo je viac než pred šiestimi mesiacmi, keď takúto odpoveď uviedlo deväť percent opýtaných. Naopak, oproti marcu klesol počet Ukrajincov, ktorí sú v dôsledku vojny odlúčení od rodiny, a to zo 44 na 21 percent. O prácu prišla približne tretina pracujúceho obyvateľstva na Ukrajine, vyplýva z prieskumu.

Väčšina súhlasí so vstupom do NATO

Ukrajinci sa tiež stále viac prikláňajú k prozápadnému smerovaniu svojej vlasti. Približne 87 percent respondentov bolo za vstup Ukrajiny do Európskej únie a 86 percent súhlasilo s jej vstupom do NATO. Pred začiatkom invázie z vlaňajšieho februára bolo za vstup Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie 62 percent Ukrajincov a 30 percent bolo proti. V marci 2014, keď Rusko anektovalo Krymský polostrov, bolo viac respondentov (43 percent) proti vstupu do NATO než za vstup (34 percent).

V najnovšom prieskume uviedla vyše polovica opýtaných (58 percent), že je nemožné obnoviť priateľské vzťahy s Ruskom. Približne 11 percent si myslí, že by to bolo možné v priebehu 10–15 rokov. Zhruba 22 percent respondentov si myslí, že by sa to dalo až o 20–30 rokov. Tento prieskum – zverejnený v utorok – bol vykonaný vo februári a zúčastnilo sa na ňom vyše 1600 Ukrajincov žijúcich v rôznych častiach Ukrajiny. Na prieskume sa nezúčastnili ľudia žijúci na Kryme a na územiach okupovaných Ruskom.