VIDEO Ukrajina používa rakety zo Srbska, ktoré sympatizuje s Ruskom: Slovensko môže mať problém! Toto je dôvod

KYJEV/BELEHRAD – Vojna na Ukrajine už trvá viac ako rok. Armáda prezidenta Volodymyra Zelenského sa dokáže brániť ruskej ofenzíve najmä vďaka pomoci západných krajín. V tomto prípade má na tom zásluhu aj Slovenská republika. Dalo by sa to povedať aj o Srbsku, no tu zrejme vznikol problém.

archívne video

Ukrajinská armáda sa proti Rusom úspešne bráni aj vďaka raketovému systému Grad, ktorý bol vyrobený v Srbsku. Ako informuje The Eastern Herald, vďaka videu zo skladu v Bratislave, sa dostala táto zbraň do povedomia širokej verejnosti. Sú na ňom zachytené rakety srbskej výroby MLRS.

Pôvodne pre Kanadu

Presne tento model používa ukrajinská armáda aj vo vojne proti ruskej agresii. Pôvodne však bola munícia vyrábaná pre kanadské raketové systémy, no napokon boli presunuté do iných členských krajín NATO. Zo Srbska putovali najprv do Turecka a odtiaľ do skladov v Bratislave. Zo slovenskej metropoly sa rakety napokon dostali do rúk ukrajinskej armády.

Keďže o tomto procese už Srbsko nemuselo byť informované, niektorí vojenskí analytici sa domnievajú, že velenie v Belehrade ani nemusí vedieť, že rakety, ktoré sa u nich vyrábali, používa teraz Ukrajina. Do týchto chvíľ nie je známe, koľko srbských rakiet MLRS Grad skončilo v rukách ukrajinskej armády. Viaceré zdroje tvrdia, že na záberoch je vidieť až 3 500 hlavíc.

V minulosti sa Srbsko ospravedlnilo

Na druhej strane nejde o prvý prípad, kedy boli srbské zbrane dodané na Ukrajinu. V roku 2019 boli na Ukrajine objavené míny, ktoré používala domáca armáda v boji proti ruským separatistom. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa vtedy verejne ospravedlnil za dodávky zbraní Ukrajine. Ako sám povedal, míny mali byť dodávané len Poľsku. Srbsko patrí medzi krajiny, ktoré sympatizujú skôr s Rusmi, ako so Západom. Srbskí muži dokonca dobrovoľne bojujú na Ukrajine po boku ruskej armády.