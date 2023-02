Turecká rodina, ktorá si prešla peklom: V nemocnici ich postihlo druhé zemetrasenie!

KAHRAMANMARAŞ - Rodina Coşkunovcov si počas zemetrasenia na juhovýchode Turecka prešla peklom, no aj napriek tomu môžu hovoriť o veľkom šťastí. Nikto z nich totiž neprišiel o život. Mama rodiny Ayten opísala desivé chvíle plné strachu, ktoré jej rodinu postihli počas série dvoch zemetrasení.

archívne video

Zemetrasenie, ktoré minulý týždeň postihlo Turecko, malo v epicentre magnitúdu 7,7 Richterovej stupnice. Triasol sa celý juhovýchod Turecka a časť Sýrie. Okolité krajiny tiež zaznamenali menšie chvenie. Dokonca aj seizmografy na Slovensku neostali pokojné. Ako informuje Milliyet, v meste Kahramanmaraş s 300-tisíc obyvateľmi bývala vo štvrti Pazarcik rodina Coşkunovcov.

Mama Ayten začala opisovať hrôzostrašné chvíle so slzami v očiach. "Bývali sme v 6-poschodovej budove. Museli nás odtiaľ rýchlo evakuovať. Všetko v okolí sa rúcalo. Pamätám si len hlasný zvuk padajúcich budov a bzučanie," vyjadrila sa. Rodinu Coşkunovcov tvorili štyria členovia – mama Ayten, jej manžel a otec rodiny Mustafa a deti Mustafa (7) a Ady (3). "Pamätám si, že v ten deň bolo veľmi chladno. Bzučanie som počula ešte pred zemetrasením. Akoby sa zo zeme ozývalo, že prichádza katastrofa. Keď to celé začalo, najprv bolo počuť praskanie dlaždíc. Chcela som sa odtiaľ dostať preč," dodala Ayten s tým, že keď vyšla von, zbadala, ako dve budovy padajú k zemi. "V jednej z nich bývala moja kamarátka. Obchod Ebrars doslova zmizol. Všade bolo počuť krik a volanie o pomoc," dodala s hrôzou v očiach.

Z Kahramanmaraşu presunuli rodinu do Göksunu, kde ich v štátnej nemocnici zastihlo druhé zemetrasenie. Objavili sa nejaké zranenie aj kolapsy. Zdravotníci vybudovali stany, pretože hrozilo, že každá budova sa zrúti. Bolo veľmi chladno, ale podľa Ayten sa tam zdravotníci a personál nemocicce o nich dobre postaral. Niektorí dokonca darovali svoje kabáty zraneným.

O všetko sa postarali

Po druhom zemetrasení sa musela rodina opäť presúvať. Dopravili ich ešte hlbšie do vnútrozemia. V meste Kayseri boli maželia s deťmi prijatí v štátnej nemocnici Kayseri. "Keď sme tam dorazili, ihneď nás prijali a začali liečiť zranenia, ktoré sme utrpeli. O všetko sa postarali, dali nám aj teplé oblečenie. Keď prišiel za mnou lekár a povedal mi, že sme prepustení, bála som sa, že skončíme na ulici. Náš byt v Kahramanmaraşu už neexistuje," hovorí Ayten s tým, že tam nechali úplne všetko. "Keď sa vyliečime, určite sa budeme chcieť vrátiť do života. Už teraz mi to veľmi chýba," dodala na záver matka dvoch detí Ayten Coşkunová.