Budovu švajčiarskeho parlamentu museli evakuovať: Polícia zatkla muža, na sebe mal stopy výbušnín

Podľa polície v Berne si v poobedných hodinách "všimli zamestnanci federálnej bezpečnosti pri južnom vchode do budovy parlamentu muža, ktorého vzhľad a správanie boli podozrivé". Muž, ktorého meno nebolo zverejnené, mal na sebe nepriestrelnú vestu i puzdro na zbraň. Podľa agentúry Reuters išlo o 27-ročného muža zo švajčiarskeho kantónu Valais.

Policajti preskúmali aj jeho auto

Auto spojené s mužom bolo zaparkované na druhej strane námestia oproti budove parlamentu. Pomocou rýchlotestu tiež počas telesnej prehliadky našli policajti na mužovi stopy po výbušnine, no nešpecifikovali kde presne. "Na základe informácií, ktoré sme mali vtedy k dispozícii, nebolo možné vylúčiť, že v aute na námestí Bundesplatz boli výbušniny a ani to či vozidlo nepredstavuje hrozbu. Prijali sme preto okamžite rozsiahle bezpečnostné opatrenia," uviedla polícia v Berne. Jej príslušníci preto uzatvorili Bundesplatz a priľahlé ulice a okolité budovy vrátane parlamentu evakuovali. Auto preskúmali robotom a prišli na to, že nepredstavuje nebezpečenstvo. Bezpečnostné opatrenia boli následne okolo 19.00 h miestneho času zrušené. Celá akcia trvala približne päť hodín.

Galéria fotiek (2) Švajčiarska polícia zatkla pri parlamente muža, na ktorom našla stopy výbušnín

Zdroj: SITA/Manuel Lopez/Keystone via AP

Motív mužovho konania nie je známy

Muž sa v súčasnosti nachádza vo väzbe, pričom je preverovaný jeho zdravotný a psychický stav. Motív jeho konanie zatiaľ známy nie je. Švajčiarska generálna prokuratúra a federálna polícia spolu s políciou v Berne a Valais začali v tejto veci vyšetrovanie.