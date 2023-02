Rusko opäť ohrozujú nemecké tanky ako počas druhej svetovej vojny, tvrdí Putin

Šéf Kremľa vystúpil na podujatí venovanom 80. výročiu víťazstva sovietskej armády nad nacistickými silami v bitke o Stalingrad. V prejave poukázal aj na paralelu medzi bojom sovietskej armády počas druhej svetovej vojny a konfliktom na Ukrajine. "Nanešťastie opäť vidíme ako nacistická ideológia vo svojej modernej podobe a manifestácii opäť priamo ohrozuje bezpečnosť našej krajiny," cituje Putina agentúra Reuters. "Je to neuveriteľné, ale je to pravda. Opäť nás ohrozujú nemecké tanky Leopard... Znova a znova sme nútení odrážať agresiu kolektívneho Západu," pokračoval Putin.

"K ich hraniciach neposielame tanky, no máme čím reagovať. Nebude to len použitím ozbrojených vozidiel, to by mal každý chápať... Moderná vojna s Rusko bude celkom iná," varoval ruský prezident. Od začiatku vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu vlani vo februári sa Putin opakovane vyhrážal použitím jadrových zbraní proti Západu v prípade eskalácie konfliktu, píše AFP. "Pripravenosť ísť až na koniec, spraviť aj nemožné pre svoju vlasť, pre pravdu je v krvi a povahe nášho mnohonárodnostného ľudu," uviedol šéf Kremľa. Putin počas spomienkových osláv položil veniec k večnému ohňu pri pamätníku padlých vojakov Červenej armády v bitke o Stalingrad - dnes Volgograd.

Centrálnym prvkom pamätníka na Mamajovej mohyle je 85 metrov vysoká socha "Matka Vlasť". Socha ženy s mečom v ruke stojí v póze, akoby volala národ do boja. Ide o najvyššiu sochu v Európe, píše AP. Bitka o Stalingrad na prelome rokov 1942-1943 trvala šesť mesiacov. V jej dôsledku sa väčšina budov v meste zmenila na ruiny a o život prišiel viac ako milión vojakov a civilistov. Víťazstvo sovietskej Červenej armády znamenal zvrat v priebehu druhej svetovej vojny.