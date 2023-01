Fialu pobúrili Babišove slová: Snaží sa ma zatiahnuť do prezidentskej kampane

"Vláda ani Petr Fiala na prezidenta nekandidujú. Toto je prezidentská voľba a pán Babiš má iného súpera," uviedol český premiér. Úlohou prezidenta je podľa neho reprezentovať krajinu a spájať, nie ničiť jej povesť a zneisťovať partnerov. "Škoda, že jeden z kandidátov toto nevie a nespráva sa tak," dodal Fiala."Musím ako zodpovedný politik znovu so všetkou naliehavosťou vyzvať na to, aby bol prezidentský volebný súboj vedený s ohľadom na záujmy a záväzky našej krajiny. A s ohľadom na to, že ČR musí byť aj vo vlastnom záujme vnímaná ako seriózny spojenec a partner," napísal predseda českej vlády.

Je třeba zdůraznit, že vidím jasnou snahu Andreje Babiše vtáhnout vládu a mne jako premiéra do prezidentské kampaně. Vláda ani Petr Fiala ale na prezidenta nekandidují. Toto je prezidentská volba a pan Babiš má jiného soupeře... pic.twitter.com/sau7uUk0XC — Petr Fiala (@P_Fiala) January 23, 2023

Výroky Babiša v pondelok opätovne komentovala ministerka obrany Jana Černochová. "Sme členom NATO, ktoré je založené na princípe jeden za všetkých, všetci za jedného. Vie to vláda, vie to väčšina spoločnosti, ktorá podporuje členstvo v Aliancii. Mal by to vedieť aj poslanec Babiš, pretože je to kľúčová garancia bezpečnosti ČR," napísala na Twitteri. Neskôr bývalého predsedu českej vlády ironicky označila za "talentovaného diplomata". "Ubezpečiť v jeden moment 29 štátnikov krajín Severoatlantickej aliancie, že sa na nich Česká republika v prípade ich napadnutia vykašle, je naozaj veľký diplomatický 'majsterštyk'," dodala.

Jsme členem NATO, které je založeno na principu jeden za všechny, všichni za jednoho. Ví to vláda, ví to většina společnosti, která podporuje členství v Alianci. Měl by to vědět i poslanec Babiš, protože je to klíčová garance bezpečnosti České republiky. — Jana Černochová (@jana_cernochova) January 23, 2023

Babišov výrok citovali české aj zahraničné médiá

Kandidát na českého prezidenta Andrej Babiš v predvolebnej debate Českej televízie v nedeľu povedal, že ak by potenciálne došlo k napadnutiu Poľska či pobaltských krajín, nevyslal by na pomoc vojenské jednotky. Po skončení diskusie však na svojej sociálnej sieti napísal, že by článok 5 Severoatlantickej zmluvy dodržal a pomoc by poskytol. Babišov výrok citovali české aj zahraničné médiá, reagovali naň najmä predstavitelia Poľska a pobaltských krajín, ktorých sa jeho slová týkali.