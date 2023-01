MIMORIADNY ONLINE Lavrov tvrdí, že Západ zabránil rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine

KYJEV - Ukrajinské ministerstvo obrany v nedeľu poprelo medializované správy o tom, že podpísalo zmluvu na nákup predražených potravín. Agentúra AFP uvádza, že škandál by bol dosiaľ najhorším prípadom korupcie v ukrajinskej armáde od vypuknutia ruskej invázie z vlaňajšieho februára.

21:04 Na Ukrajine zahynul občan Tanzánie, ktorý tam bojoval na strane Ruska, a to za ruskú súkromnú žoldniersku Vagnerovu skupinu. Informuje o tom v pondelok stanica CNN odvolávajúca sa na správy ruských médií, uvádza TASR.

20:39 Ukrajina potrebuje niekoľko stoviek hlavných bojových tankov, aby mohla opätovne dobyť územia okupované Ruskom, vyhlásil v pondelok na platforme Telegram šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Podľa Jermaka bez víťazstva Ukrajiny nad Ruskom, návratu k jej hraniciam z roku 1991 a bez potrestania Ruska nebude možná stabilita ani jasný poriadok vo svete.

19:00 Desiaty balík sankcií EÚ voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine nie je dokončený, ale pracuje sa na ňom. Uviedli to v pondelok minister zahraničných vecí SR Rastislav Káčer aj šéf českej diplomacie Jan Lipavský po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, informuje spravodajca TASR.

17:54 Z 50.000 ruských väzňov, ktorí boli naverbovaní do bojov na Ukrajine, je na fronte už len 10.000. Zvyšní sú buď zabití, zranení, nezvestní, vzdali sa alebo dezertovali. V pondelok to na platforme Telegram uviedla nezisková organizácia "Rusko za mrežami" poskytujúca právnu a humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí sú v Rusku vyšetrovaní alebo väznení. Informovala o tom agentúra DPA.

16:28 Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie sa v pondelok dohodli na poskytnutí ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine vo výške pol miliardy eur. Celková vojenská pomoc pre Ukrajinu zo strany eurobloku – nerátajúc pomoc poskytnutú jednotlivými štátmi – tak vzrastie na 3,6 miliardy eur, informuje agentúra AFP, odvolávajúca sa na diplomatické zdroje.

14:35 Moskva bola v prvých mesiacoch vojny ochotná rokovať s Ukrajinou, USA a ďalšie západné krajiny však Kyjevu poradili, aby s tým nesúhlasil. V pondelok to povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Informovala o tom agentúra AP. "Je dobre známe, že sme podporovali návrh ukrajinskej strany rokovať na začiatku špeciálnej vojenskej operácie," povedal Lavrov počas návštevy Juhoafrickej republiky. Obe delegácie sa podľa neho na konci marca dohodli, že chcú konflikt vyriešiť.

13:51 Ruský prezident Vladimir Putin sa snaží obmedziť vplyv žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorá na Ukrajine od začiatku vojny bojuje v mene Ruska. Uviedol to v analýze americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), na ktorý sa v pondelok odvolal portál britskej televízie Sky News.

13:35 Česko podľa väčšiny obyvateľov nemá posilňovať vojenskú pomoc Ukrajine. Proti takémuto konaniu sa v najnovšom prieskume agentúry Median pre Český rozhlas vyslovilo 58 percent respondentov. Český rozhlas výsledky prieskumu zverejnil v pondelok, informuje TASR.

Proti posilňovaniu vojenskej pomoci Ukrajine boli väčšinou ženy, voliči SPD (Sloboda a priama demokracia), jej poslanca Jaroslava Baštu alebo Andreja Babiša z hnutia ANO. Naopak, viac ako tretina ľudí so zvýšením vojenskej pomoci súhlasila. Podľa prieskumu prezidentských kandidátov Petra Pavla, Pavla Fischera alebo Danušu Nerudovú volili najmä mladší ľudia a ľudia s vysokoškolským vzdelaním.

13:24 Poľsko je sklamané z nedostatočného pokroku pri rokovaniach o desiatom balíku sankcií EÚ voči Rusku za rozpútanie vojny na Ukrajine, uviedol v pondelok poľský veľvyslanec pri EÚ Andrzej Sadoš. TASR prevzala správu z agentúry PAP.

13:23 Rusko v pondelok opäť varovalo, že ak Západ pošle Ukrajine tanky, zaplatí za to ukrajinský ľud. TASR správy prevzala od denníka The Guardian. Nemecko zatiaľ stále odoláva diplomatickému tlaku v súvislosti s rozhodnutím, či povolí iným krajinám Ukrajine poslať tanky Leopard 2 nemeckej výroby. Pre zdržanlivý postoj Nemecka sú Kyjev a ostatní spojenci stále viac frustrovaní.

12:23 Lotyšský prezident Egils Levits vyzval v pondelok nemeckého kancelára Olafa Scholz, aby povolil dodanie tankov Leopard 2 Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry DPA.

12:22 Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková sa v pondelok vyhla odpovedi na otázku, či je nemecká vláda ochotná rýchlo schváliť žiadosti iných krajín o povolenie poslať Ukrajine nemecké tanky Leopard. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.

11:36 Proruský líder samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) na východe Ukrajiny Denis Pušilin oznámil, že navštívil Soledar. TASR informuje podľa pondelkovej správy agentúry AFP.

11:10 Poľská vláda požiada Berlín o povolenie poslať Ukrajine tanky Leopard nemeckej výroby. Tanky však Kyjevu pošle aj bez povolenia Nemecka. Vyhlásil to v pondelok poľský premiér Mateusz Morawiecki, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

10:58 Ruská Služba vonkajšej rozviedky (SVR) v pondelok uviedla, že Ukrajina skladuje západné zbrane v areáloch atómových elektrárni. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters. SVR vo vyhlásení napísala, že americké mobilné raketové systémy HIMARS, systémy protivzdušnej obrany a delostrelecká munícia boli prepravené do jadrovej elektrárne v Rivnom na severozápade Ukrajiny.

10:34 Šéf európskej diplomacie Josep Borrell dúfa, že členské krajiny počas pondelkového stretnutia ministrov zahraničných vecí schvália ďalší balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 500 miliónov eur. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

10:24 Ukrajinský server Gazeta.ua označil nedeľný výrok kandidáta na českého prezidenta Andreja Babiša za škandalózny. Babiš tvrdil, že by v prípade útoku na Poľsko alebo pobaltské krajiny neposlal napadnutej krajine českých vojakov na pomoc. Jeho vyhlásenie v televíznej debate si všímajú aj ďalšie médiá na Ukrajine alebo v Rusku. Odmietnutie vojenskej pomoci Poľsku a pobaltským krajinám v prípade útoku na ne by pritom bolo porušením českých záväzkov voči spojencom v NATO, ako poznamenal jeho volebný rival generál vo výslužbe Petr Pavel, píše ruská štátna agentúra TASS.

10:13 Hraničnými priechodmi s Ukrajinou prešlo v uplynulom týždni (16. 1. – 22. 1.) na vstupe do Slovenskej republiky 19.183 osôb. O dočasné útočisko požiadalo 727 žiadateľov. Naopak, na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 20.420 ľudí. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

9:03 Maroko údajne poslalo Ukrajine bojové tanky T-72B sovietskej výroby. Uviedla to ukrajinská armáda v pravidelnom zhrnutí situácie na bojisku, informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.

8:55 Republikánsky poslanec v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu Michael McCaul v nedeľu vyzval vládu, aby Ukrajine poskytla tanky Abrams. Dodanie amerických tankov na Ukrajinu podporil aj senátor za štát Delaware Chris Coons z Demokratickej strany. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.

8:36 Ruské útoky za uplynulý deň zranili 4 civilistov v Doneckej oblasti, informoval guvernér Pavlo Kyrylenko na Telegrame. Traja ľudia boli zranení v Bachmute a jeden v Avdiivke, povedal Kyrylenko. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

7:44 Rusko posiela posily do Chersonskej oblasti. Ukrajinský generálny štáb uviedol, že vojaci dorazili do osád Vynohradove a Brylivka v Chersonskej oblasti medzi vybavené ručnými zbraňami a nepriestrelnými vestami. Nedorazilo žiadne vojenské vybavenie. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

7:16 Predseda Európskej rady Charles Michel vyzval lídrov členských štátov EÚ, aby pokračovali v rozhovoroch o využití skonfiškovaných aktív ruskej centrálnej banky v hodnote 300 miliárd eur na obnovu Ukrajiny. Uviedol to v pondelok denník Financial Times (FT), informuje TASR na základe agentúry Reuters.

7:12 Ukrajinský generálny štáb vo svojom rannom hlásení nepriamo potvrdil, že ruské jednotky už napoly obkľúčili mesto Bachmut na severe Doneckej oblasti, ktoré je niekoľko mesiacov dejiskom prudkých bojov. Vo svojom ruskojazyčnom vydaní o tom informoval server BBC News.

6:25 Ruská vojenská loď vyzbrojená novou generáciou hypersonických striel sa zúčastní na spoločných cvičeniach s námornými silami Číny a Juhoafrickej republiky (JAR). S odvolaním sa na ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS o tom informovala agentúra Reuters.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že korupcia nebude tolerovaná. Prisľúbil súčasne, že tento týždeň prídu dôležité rozhodnutia v boji proti tomuto chronickému problému krajiny, ktorý zatlačila do úzadia vojna proti Rusku. Informovala o tom agentúra Reuters.

Nórska armáda: Na Ukrajine zabili alebo zranili 180.000 ruských vojakov

Počet ruských vojakov zabitých alebo zranených na Ukrajine dosahuje takmer 180.000. Na ukrajinskej strane si vojna dosiaľ vyžiadala 100.000 mŕtvych alebo zranených vojakov a 30.000 zabitých civilistov. Tieto odhady zverejnila v nedeľu nórska armáda, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Náčelník generálneho štábu Eirik Kristoffersen v rozhovore pre televíziu TV2 nešpecifikoval, ako k týmto údajom dospeli. Moskva a Kyjev už mesiace neposkytli spoľahlivé informácie o svojich stratách. V novembri predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley uviedol, že v radoch ruskej armády je viac ako 100.000 mŕtvych alebo zranených, pričom pravdepodobne podobná bilancia je aj na ukrajinskej strane. Tieto čísla nemožno nezávisle overiť.

Kristoffersen tiež uviedol, že Rusko je napriek ťažkým stratám schopné pokračovať v konflikte na Ukrajine "dosť dlho". Najviac sa podľa vlastných slov obáva toho, či Ukrajina dokáže udržiavať ruské vzdušné sily mimo vojny, čo sa jej doposiaľ darí vďaka protivzdušnej obrane- Nórsky generál okrem toho vyzval na rýchle dodanie tankov Ukrajine. "Ak (Ukrajinci) pôjdu počas tejto zimy do ofenzívy, potrebujú ich rýchlo," dodal.

Rezort ukrajinskej obrany čelí obvineniam nákupu predražených potravín, čo popiera

Ukrajinské médiá v sobotu obvinili rezort obrany z podpisu zmluvy na rok 2023 v celkovej hodnote 13 miliárd hrivien (vyše 322 miliónov eur) na nákup základných potravín za sumy, ktoré sú dvoj až trojnásobne vyššie ako ich aktuálne ceny v obchodoch.

Nákup vajíčok, ktoré v tamojších obchodoch stoja približne 18 eurocentov, bol údajne zazmluvnený na 42 centov. Za viac ako dvojnásobok ich obchodnej ceny ministerstvo údajne dohodlo aj nákup zemiakov, informoval ukrajinský web zn.ua (Zerkalo nedeli). Ministerstvo obrany tieto správy v nedeľu označilo za "falošné". Trvalo pritom na tom, že nakupuje relevantné potraviny v súlade so zákonom. Rezort tiež uviedol, že prešetrí, ako do médií dostala takáto informácia, ktorá podľa jeho vyjadrenia "poškodzuje záujmy ozbrojených síl v citlivom období".

Ministerstvo taktiež oznámilo, že "vykonáva kontroly" podpísaných zmlúv a chce spustiť aj interný audit. Avizovalo tiež, že v prípade odhalenia akýchkoľvek pochybení vyvodí zodpovednosť.