MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj očakáva od spojencov silné rozhodnutia o dodávkach zbraní: Šéf CIA sa s ním tajne stretol v Kyjeve

Naživo z Ukrajiny

330. deň vojny na Ukrajine

ONLINE

06:15 Nový izraelský minister zahraničných vecí Eli Cohen prisľúbil Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc, ktorá sa zameria na obnovu energetickej infraštruktúry a poskytovanie zdravotníckeho vybavenia. Povedal to po štvrtkovom telefonáte so svojím ukrajinským rezortným kolegom Dmytrom Kulebom.

Išlo o prvý rozhovor šéfov diplomacií Ukrajiny a Izraela, odkedy koncom minulého roka zložila prísahu nová izraelská vláda, informuje agentúra DPA. Cohen tiež uviedol, že Izrael v priebehu nasledujúcich 60 dní plne obnoví činnosť svojho veľvyslanectva v Kyjeve. Tiež povedal, že vláda bude v budúcnosti menej komentovať vojnu na Ukrajine.

06:13 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer vyhlásil, že očakáva, že piatkové kľúčové stretnutie spojencov Kyjeva na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku prinesie "silné rozhodnutia" ohľadom ďalších dodávok zbraní zo strany Západu.

"Počas príprav na zajtrajšie (stretnutie) na základni Ramstein očakávame silné rozhodnutia. Očakávame od Spojených štátov mohutný balík vojenskej podpory," uviedol Zelenskyj. AFP konštatuje, že pred schôdzkou kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, zastupujúcej krajiny, ktoré poskytujú Ukrajine pomoc v boji proti ruskej invázii, narastá na Berlín tlak, aby dodal Kyjevu tanky Leopard 2. Poľsko a Fínsko naznačili, že sú ochotné tieto tanky poslať na Ukrajinu, avšak potrebujú na to súhlas Nemecka.

06:11 Nemecko neprijme rozhodnutie o dodaní tankov Leopard 2 na Ukrajinu bez konzultácie a spoločného postupu s partnermi. Vo štvrtok to uviedol nový nemecký minister obrany Boris Pistorius. Informuje o tom agentúra DPA.

"Budeme musieť počkať a uvidíme, či sa (v tejto veci) posunieme. Rokujeme o tom, najmä s naším transatlantickým partnerom Spojenými štátmi," povedal Pistorius pre televíziu RTL. Tak ako vo všetkých predchádzajúcich prípadoch ide o to, aby do toho Nemci "nešli sami". Podľa jeho slov je to o spoločnom rozhodnutí, rovnako ako to bolo nedávno pri poskytnutí bojových vozidiel pechoty (BVP) Marder.

06:06 Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns minulý týždeň tajne navštívil Kyjev, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pod podmienkou anonymity to vo štvrtok uviedol predstaviteľ Spojených štátov. Informuje o tom agentúra AP. Nemenovaný predstaviteľ USA odmietol priblížiť, o čom Burns a Zelenskyj hovorili. AP pripomína, že Burns opakovane Zelenského informuje o zisteniach amerických tajných služieb týkajúcich sa plánov a zámerov ruskej ofenzívy na Ukrajine.

Šéf CIA sa stretol aj s predstaviteľmi ukrajinských spravodajských služieb. Podľa novín The Washington Post diskutoval Zelenskyj s vysokopostavenými členmi spravodajských služieb Ukrajiny o tom, ako dlho môže Kyjev ešte počítať s podporou USA po tom, čo si republikáni po novembrových priebežných voľbách zaistili tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov.

06:01 Irán oznámil, že ešte stále neuznal ruskú anexiu Krymského polostrova, napriek svojim blízkym vzťahom s Kremľom. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra DPA. "Napriek vynikajúcim vzťahom Teheránu a Moskvy sme neuznali odobratie Krymu Ukrajine," povedal iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v interview zverejnenom vo štvrtok tureckou televíznou a rozhlasovou stanicou TRT.

Dodal: "Neuznali sme ani odtrhnutie Luhanskej a Doneckej oblasti." Teherán je vnímaný ako podporovateľ Ruska vo vojne na Ukrajine, prevažne preto, že Rusku dodáva tzv. samovražedné drony (kamikadze drony). Politické vedenie Iránu však naďalej tieto dodávky popiera.

USA ohlásili nový balík vojenskej pomoci Ukrajine za 2,5 miliardy dolárov

Spojené štáty oznámili vo štvrtok ďalší rozsiahly balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v celkovej hodnote 2,5 miliardy dolárov. USA dodajú Kyjevu 90 obrnených bojových vozidiel Stryker, ako aj dodatočných 59 bojových vozidiel pechoty Bradley a muníciu, nie však tanky. Informujú o tom agentúry AP a AFP.

Munícia, ktorá je súčasťou nového balíka, je určená pre mobilné raketové systémy HIMARS, systémy protivzdušnej obrany NASAMS, ako aj pre kanóny vozidiel Bradley, uvádza sa vo vyhlásení Pentagónu. Vozidlá Stryker, ktoré Washington Kyjevu poskytne po prvý raz, je možné modifikovať na poskytovanie medicínskej evakuácie či na prieskumné akcie, a môžu slúžiť aj na reagovanie na jadrové, biologické či chemické incidenty.

Tanky Abrams, ktoré Kyjev žiadal od USA, však podľa Washingtonu nie sú vhodné pre súčasné boje na Ukrajine vzhľadom na nutnosť častej údržby a ich palivové potreby. Doterajšia vojenská pomoc USA pre Ukrajinu tak s najnovším prísľubom dosiahla viac než 26,7 miliardy dolárov. Americký minister obrany Lloyd Austin sa v piatok v Nemecku na leteckej základni USA Ramstein stretne so zástupcami kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, ktorú tvorí zhruba 50 štátov koordinujúcich dodávky zbraní pre Kyjev.