Podľa analytikov sa ekonomika vyhne recesii: Pomôžu investície, spotreba bude utlmená

BRATISLAVA - Slovenská ekonomika sa v tomto roku pravdepodobne vyhne recesii. Podporiť by ju mali najmä investície z eurofondov a plánu obnovy, spotreba domácností bude naopak utlmená. Na začiatku roka to predpovedajú ekonomickí analytici.

"V základnom scenári predpokladáme, že slovenská ekonomika sa vyhne recesii a rast hrubého domáceho produktu dosiahne 1,5 % medziročne. Podporou mu bude najmä investičná aktivita a miliardy z európskych fondov, tieto peniaze však musíme vedieť rýchlo a efektívne vyčerpať," upozornil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. V prvej polovici roka očakáva spomalenie tempa rastu, s opätovným rozbehom v závere roka.

V prvom štvrťroku, kedy budú kulminovať viaceré negatívne efekty, možno podľa analytika Tatra banky Borisa Fojtíka očakávať aj medzikvartálny pokles HDP. Optimistickejší je pri pohľade na celý rok 2023. "Síce rast nedosiahne hodnoty uplynulého roka (1,6 %), ale napriek tomu prekoná pôvodné očakávania Národnej banky Slovenska. Podľa najnovších prognóz sa udrží v kladných číslach, a to na úrovni 1 %," vyčíslil. Ekonomiku by aj podľa neho mali potiahnuť investície. "Investičná aktivita z eurofondov by mala zmierniť negatívne efekty poklesu spotreby domácností, ako aj spomaľovania u našich zahraničných obchodných partnerov, a zachrániť slovenskú ekonomiku pred poklesom HDP," vysvetlil Fojtík.

Rizikom je, či bude vláda v súčasnej situácii schopná tieto zdroje efektívne využiť. V novom roku čaká Slovensko viacero výziev, upozornil Horňák. Medzi tie kľúčové zaradil zabezpečenie dostatku energetických dodávok aj pre ďalšiu zimu, zlepšenie v čerpaní eurofondov a plánu obnovy, ale aj vysporiadanie sa s dlhodobejším nastavením energetickej pomoci či regulácie. Predstavené riešenia sú totiž zatiaľ iba krátkodobé. "Netreba tiež zabúdať na potenciálne predčasné voľby, ktoré na jednej strane prinesú zvoľnenie fiškálnych pravidiel do najbližších rokov (výnimka v ústavnom zákone), na strane druhej môžu priniesť do popredia iné priority novej koaličnej väčšiny," dodal analytik.