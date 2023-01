Aké počasie nás čaká najbližšie dni? Pekný začiatok víkendu vystrieda polárny vír a silné sneženie

BRATISLAVA - Aj keď začiatok víkendu by mal byť v znamení slnka, už v nedeľu začne pomaly pribúdať oblačnosť. Budúci týždeň by sa tak do Európy mala vrátiť zima v plnej sile. Výrazné zrážky a sneženie by mohli zaznamenať aj v nižších nadmorských výškach.