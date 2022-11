Masívne prepúšťanie: Spoločnosť Amazon opustí približne 10-tisíc zamestnancov

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

NEW YORK - Americká spoločnosť Amazon plánuje prepustiť približne 10.000 zamestnancov. Rušenie pracovných miest sa týka firemných a technologických pozícií, pričom s prepúšťaním chce spoločnosť začať tento týždeň. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na denník The New York Times.