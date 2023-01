Účinná ochrana pred zlodejmi? Bývalý vykrádač bytov radí, ako si zabezpečiť nehnuteľnosť pred vlámaním

Existujú rôzne spôsoby, ako zabrániť tomu, aby ste sa stali ďalšou obeťou zlodejov. Jedným z najlepších príkladov môže byť bývalý vykrádač bytov, ktorý sa rozhodol pre zmenu a v súčasnej dobe pôsobí ako bezpečnostný expert, informuje The Sun. Lennox Rodgers presne vie, ako zlodeji rozmýšľajú, pretože ním skutočne bol. Jeho kriminálna činnosť sa mu vypomstila, keď dostal nepodmienečný trest na 21 rokov.

Vo väzení našiel zrejme nový zmysel života, pretože teraz nielenže zákon dodržuje, ale stará sa aj o bezpečnosť ostatných ľudí. Rodgers dokonca verejne hovorí o tipoch a trikoch, ktoré by mohli pomôcť všetkým na ochranu nehnuteľnosti pred zlodejmi.

Poháre a plechovky

Nikdy si neschovávajte väčšiu hotovosť alebo cennosti na príliš nápadných a ľahko dostupných miestach. Bezpečnostný expert dáva ako príklad miesto pod matracom na posteli, ktoré je pre zlodejov doslova terčom. Odporúča sa radšej použiť bežné a menšie predmety ako plechovky od ovocia a zeleniny alebo staré zaváraninové poháre.

Hlučné otváranie brány a dverí

Aj toto môže zlodejov v prvom momente vystrašiť. keď susedia vedia, že nie ste doma, no počujú zvuk vašej vŕzgajúcej brány alebo vchodových dverí, spozornejú a už tušia, že niečo nie je v poriadku. Okrem toho takýto nepríjemný zvuk upozorní aj každého psa v okolí.

Pes

Bezpečnostný expert radí, že pokiaľ si z nejakého dôvodu nemôžete dovoliť psa (alergia, malý priestor,…) postačí aj falošný. Dobre vycvičený pes vám môže pomôcť upozorniť na zlodejov, pretože jeho uši sú veľmi citlivé. Ale aj keď ho nemáte, existujú spôsoby, ako u zlodejov vzbudiť dojem, že pes tam skutočne je. Nechajte napríklad pri vchodových dverách misku s vodou, búdu pre psy pri garáži, alebo na bránu vycapte ceduľu "pozor zlý pes"

Nepriaznivé počasie

Možno by ste nikdy nepovedali, že búrky a daždivé dni so silným vetrom sú ideálnym obdobím pre zlodejov na spáchanie trestného činu. Keď sa nad tým však trochu zamyslíme, hromy, dažďové kvapky odrážajúce sa od parapetu alebo silný vietor, ktorý doslova píska cez úzke škáry, sú dokonalými "pomocníkmi" pre zlodejov pri vlámaní. Nepriaznivé počasie je pre zlodejov doslova priaznivé.

Dobré vzťahy so susedmi

Už sme to načrtli pri vôrzgajúcej bráne, no keď so susedom ani neprehovoríte a sú medzi vami chladné vzťahy, môže mu byť úplne jedno, aj keby sa vaším domom prehnalo tornádo. Dobré vzťahy so susedmi sú základom a ohľadom bezpečnosti sa to vypláca najmä vtedy, keď je dom prázdny.

Pozor na sociálne siete

častokrát si ani neuvedomujeme, že zdieľaním svojich cenností na sociálne siete, robíme z našej domácnosti výklad v obchode. V tomto smere treba byť veľmi opatrný. Keď sa už chceme s niečím pochváliť, oveľa bezpečnejším spôsobom je zasielanie súkromných správ konkrétnym ľuďom.