Pri zrážke dvoch vrtuľníkov v Austrálii zahynuli najmenej štyria ľudia

MELBOURNE - Najmenej štyria ľudia prišli o život a ďalšie tri osoby sú v kritickom stave pri pondelňajšej zrážke dvoch vrtuľníkov, ku ktorej došlo neďaleko zábavného parku Sea World v meste Gold Coast ležiacom v austrálskom štáte Queensland. Počet obetí zrážky oznámila queenslandská polícia na tlačovej konferencii, píše denník The Guardian.

Polícia už predtým informovala, že jednej z helikoptér sa po zrážke podarilo pristáť neďaleko zmieneného zábavného parku, zatiaľ čo druhý stroj havaroval. "Prvotné vyšetrovanie naznačuje, že k zrážke došlo okolo 14.00 h (miestneho času)... Jednej (z helikoptér) sa podarilo pristáť... V druhom vrtuľníku sú však zranení, na mieste zasahujú záchranári," uviedla polícia.

Úrady uzavreli prístupovú cestu k zábavnému parku, píše agentúra AP. Jeden z vrtuľníkov zostal po kolízii prevrátený na pláži pri zábavnom parku. Austrálsky úrad pre bezpečnosť dopravy (ATSB) nehodu označil za "kolíziu vo vzduchu so smrteľnými následkami". Predbežnú správu z vyšetrovania by mal zverejniť do šiestich až ôsmich týždňov.