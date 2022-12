KORONAVÍRUS Virológ Drosten ohlásil koniec pandémie: Minister odmieta rušiť opatrenia

"Okamžité zrušenie všetkých opatrení by bolo ľahkovážne a nežiada to ani Christian Drosten," povedal Lauterbach, ktorý je z hlavnej vládnej strany SPD. V reakcii na Drostenovo vyhlásenie trvá na zrušení zostávajúcich opatrení napríklad minister spravodlivosti Marco Buschmann z menšej koaličnej strany FDP. Podobný názor má aj opozičná CDU/CSU, ktorá za týmto účelom požaduje mimoriadne stretnutie krajinských premiérov so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom.

Minister zdravotníctva vyzýva na opatrnosť

"Christian Drosten má pravdu, že pri koronavírusových vlnách sme sa dostali do endemického stavu. Tie vlny teraz postihujú len niektoré časti obyvateľstva," pripustil spolkový minister zdravotníctva, ktorý však vyzýva ľudí na opatrnosť. Dôležité je podľa neho chrániť starých ľudí a ohrozené skupiny, a to napríklad nosením rúšok v domovoch dôchodcov či izoláciou chorých na pracovisku.

"Nemocnice sú plné, personál preťažený, nadúmrtnosť je vysoká a zima sa ešte nekončí," varoval Lauterbach. Liberálna koaličná FDP však podľa svojho podpredsedu Wolfganga Kubického už po Drostenovom vyhlásení o konci pandémie nevidí dôvod na pokračovanie opatrení obmedzujúcich ústavné práva občanov.

Predseda Združenia nemeckých krajinských okresov Reinhard Sager v utorok apeloval na spolkovú vládu, aby "naliehavo" prehodnotila zostávajúce proticovidové opatrenia. Podľa neho je čoraz ťažšie vysvetliť cestujúcim nevyhnutnosť povinného nosenia respirátora vo vlakoch. V lietadlách táto povinnosť už dávnejšie neplatí, rovnako tiež v prostriedkoch miestnej hromadnej dopravy na viacerých miestach v krajine, v diaľkových spojoch však áno.