KORONAVÍRUS Generálny riaditeľ WHO je znepokojený: Od Číny žiada podrobnejšie informácie

ŽENEVA - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjadril v stredu "veľké znepokojenie" v spojitosti s vlnou nových prípadov ochorenia COVID-19 v Číne. Peking vyzval, aby poskytol podrobné informácie o vážnosti situácie. Informuje o tom správa agentúry AFP.

"WHO je veľmi znepokojená vyvíjajúcou sa situáciou v Číne," povedal Tedros na tlačovej konferencii. Od Číny žiadal podrobnejšie informácie o vážnosti ochorenia, hospitalizáciách a prípadoch, ktoré si vyžadujú umiestnenie na oddelenia intenzívnej starostlivosti. Počet prípadov nákazy koronavírusom sa prudko zvýšil po tom, ako Čína minulý mesiac uvoľnila protipandemické obmedzenia v krajine, píše agentúra AP.

V súčasnosti je nemožné spočítať celkový počet pacientov

Wang Kuej-čchiang z Pekinskej prvej nemocnice pre AP v utorok uviedol, že Čína do oficiálnych údajov o úmrtiach počíta len prípady úmrtia na zápal pľúc či zlyhanie dýchania. Ide o obmedzenú definíciu, ktorá limituje počet hlásených úmrtí. Úmrtia pacientov, ktorí už pred nakazením sa covidom trpeli inými ochoreniami, nie sú podľa Wanga medzi úmrtia na COVID-19 rátané. Ukončenie povinného hromadného testovania obyvateľstva na koronavírus v krajine sťažilo sledovanie počtu nových prípadov nákazy a úrady minulý týždeň priznali, že v súčasnosti je "nemožné" spočítať celkový počet pacientov s covidom.

Nemecko poslalo do Číny proticovidové vakcíny

Nemecko odoslalo do Číny vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer-BioNTech určené pre nemeckých občanov žijúcich v tejto krajine. V stredu to oznámil hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit. Informujú o tom agentúry Reuters a DPA.

Čínska vláda nedávno schválila, že vakcíny od firiem Pfizer-BioNTech, ktoré patria v Európe k najpoužívanejším očkovacím látkam proti koronavírusu, môžu byť podané Nemcom žijúcim v Číne, uviedol Hebestreit. Dodal, že v súčasnosti tam žije približne 20.000 Nemcov. Peking doposiaľ neschválil podávanie týchto vakcín čínskym občanom. Podľa agentúry Reuters ide vôbec o prvé zahraničné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dodané do Číny. Očkovacie látky by mali doručiť v priebehu stredy. Hovorca však nešpecifikoval, koľko vakcín Nemecko do Číny odoslalo.

Hebestreit povedal, že Nemecko pracuje na tom, aby mohli byť vakcínami od firiem Pfizer-BioNTech v Číne zaočkovaní aj občania iných krajín. Číňanom žijúcim v Nemecku bude môcť byť v rámci dohody podaná čínska vakcína Sinovac, ktorá v EÚ nie je schválená.