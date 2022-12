Snehová kalamita v Česku: Na diaľnici D1 havaroval kamión, tvoria sa obrovské kolóny!

archívne video

Kamión havaroval na diaľnici D1 krátko pred pol piatou ráno a policajti museli odkloniť dopravu. Varujú však, že aj iné trasy sú upchaté kvôli sneženiu. Kamión zostal stáť nepojazdný cez všetky jazdné pruhy. Vozidlá tak musia schádzať na 162. kilometri a späť sa vracajú na 153. kilometri diaľnice, informovala policajná hovorkyňa Dana Čírtková. Apelujú pritom na vodičov, aby jazdili so zvýšenou opatrnosťou, pretože mnohé cesty sú stále pokryté snehom.

VYSOČINA - Na dálnici D1 na Vysočině byla vzhledem k povětrnostním podmínkám snížená rychlost na 80 km/h. Dbejte proto aktualních pokynů na informačních tabulích a jeďte opatrně. #policievys pic.twitter.com/QrAWeQQQjp — Policie ČR (@PolicieCZ) December 16, 2022

Problémy pritom hlásia aj z ostatných miest. V Brne napriek úsiliu víťazí sneh nad ľudskou silou a nestačia odhŕňať sneh. Na cesty tam hodinu po polnoci vyšlo všetkých 21 posypových áut, informoval riaditeľ Brnenských ciest a komunikácií Jan Klištinec.

Kvôli intenzívnemu sneženiu meška aj autobusová a trolejbusová doprava v Brne. Sneženie hlásia aj z Olomouckého kraja a na niektorých miestach napadlo až 15 centimetrov snehu, pričom meteorológovia hlásia husté sneženie až do obedných hodín. Obmedzená je aj železničná doprava na trase medzi Českom a Slovenskom, pretože na trať medzi obcou Mosty u Jablunkova a Čadcou spadol strom.

Polícia už v súvislosti so snežením evidovala k deviatej hodine ráno 35 nehôd, z toho 6 so zranením. Cez deň sa podľa predpovedí na niektorých miestach očakáva ešte ďalších desať centimetrov snehu. Na juhu a juhovýchode Moravy hrozia tiež mrznúce zrážky s tvorbou poľadovice. Sneženie by malo ustať až v poobedňajších hodinách.