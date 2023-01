Netradičná silvestrovská nehoda: Policajné auto sa krátko po polnoci zrazilo so pštrosom!

Archívne VIDEO

Polícia v susednej Českej republike prijala počas silvestrovskej noci desiatky oznámení. Týkali sa väčšinou zábavnej pyrotechniky a ľudia sa sťažovali na hluk. Relatívne pokojnú noc na Českobudějovicku však okorenila naozaj netradičná nehoda. "To sme riešili nejaké prípady, potom nejaké rodinné nezhody vrátane napádania. Zaujímavá bola nehoda budějovických policajtov so pštrosom. Bolo to pri Trhových Svinách, pštros neprežil, škoda je 170 000 korún. Policajti budú ešte dohľadávať majiteľov, bolo to po polnoci," opísala krajská policajná hovorkyňa Martina Joklová. Majitelia tak budú mať po silvestrovkej noci hlavu v smútku a môžu rozmýšľať, ako a prečo sa pštros priplietol pod policajné auto.

Kým na Slovensku bojovali hasiči počas silvestrovakej noci s obrovským požiarom v Nitre, juhočeskí hasiči hovoria o mimoriadne pokojnej noci. Evidujú iba dve núdzové otvorenia dverí a sedem požiarov odpadu. Nikto sa nezranil. "Bola to extrémne pokojná noc," povedala ČTK hovorkyňa krajských hasičov Vendula Matejov.