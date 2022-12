Tieto siamské dvojičky majú ťažký život: Najviac ich štve jedna vec! To by sa nepáčilo ani vám

Život Sohna a Mohna Singhovcov nebol nikdy ľahký. Dva mesiace po narodení v roku 2003 ich rodičia dali preč. Lekári zistili, že dvojčatá spojené v bedrovom kĺbe nemožno chirurgicky oddeliť hoci majú dve srdcia, obličky a chrbticu a dva páry rúk, zdieľajú dve nohy a pečeň, žlčník a slezinu. Bratia sa potom dostali do starostlivosti charitatívnej spoločnosti Pingalwara, ktorá prevádzkuje domov pre chudobné deti, a vyrastali tam.

Učitelia v inštitúcii poznamenali, že bratia mali mechanické zručnosti a záujem o elektrické inštalácie. Pomohli im získať výučný list elektrikára, ktorý vlani ukončili diplomom. Nakoniec si našli prácu v Panjab State Electricity Company, kde pracujú na 12-hodinové zmeny v riadiacej miestnosti distribučného centra, aby zabezpečili hladký chod elektrickej siete. "Budeme pracovať tvrdo, sústredene a s nasadením," povedali pri nástupe do práce.

Mali by dostať dve výplaty

Títo dvaja však majú aj iné plány: „Keď budeme mať 25, chceme si spolu vziať ženu,“ hovoria. Už sa v minulosti stalo, že mali záujem o tú istú osobu.

Turecký Youtuber Ruhi Çenet, ktorý istý čas študoval v Indii a tam aj vyštudoval, sa o bratoch dozvedel a nakrútil o nich deväťminútový film, ktorý bol pozretý už niekoľko stotisíckrát a dočkal sa mnohých reakcií.

Galéria fotiek (2) Zdroj: YouTube/Discover With Ruhi Cenet

Niekoľkým autorom komentárov vadí, že títo dvaja bratia dostávajú len jednu mzdu, ako uvádzajú Sohna a Mohna, 20 000 rupií, teda približne 230 eur mesačne. „Ak majú odlišnú identitu, mali by dostať aj dve výplaty,“ cituje Daily Mail komentáre, z ktorých väčšina je v turečtine. „Jedna mzda pre dvoch ľudí? Hnevá ma to,“ je ďalší komentár. Niekoľkokrát je však nastolený aj ďalší bod: "Nech sa deje čokoľvek, vždy máte podporu toho druhého." A mnohí poukazujú na to, ako pozitívne by tí dvaja prešli životom, zatiaľ čo mnohí „normálni“ súčasníci by sa mohli len sťažovať.