SR sa prijatím 200 eur na dieťa stala lídrom v podpore rodiny

"Platí, že týmto sa Slovensko stalo európskym unikátom a lídrom v podpore rodiny v prepočte na HDP, v prepočte na priemernú mzdu. Neexistuje krajina v Európskej únii, ktorá by dávala viac v priamej finančnej podpore na dieťa od 1. januára budúceho roku, ako Slovensko," skonštatoval Matovič.

VIDEO Splnili sme sľub 200 eur mesačne na dieťa, oznámil minister financií Matovič

Šipoš sa poďakoval všetkým poslancom

V utorok schválili poslanci novelu zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej sa daňový bonus zvýši na 140 eur mesačne, a to na prechodné obdobie dvoch rokov a na vyživované deti do 18 rokov. Samosprávam sa to bude kompenzovať zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš sa poďakoval všetkým poslancom, ktorí za zákon hlasovali.

Matovič priblížil, že zatiaľ počítajú s tým, že na roky 2023 a 2024 bude daňový bonus 140 eur, následne by sa znížil o 40 eur a namiesto toho by prišlo krúžkovné. Závisí to však podľa jeho slov od toho, ako sa bude vyvíjať situácia. "Vôbec nie je vylúčené, že následne daňový bonus zostane v tejto výške a krúžkovné bude plus k 200 eurám," dodal.