USA profitujú zo sankcií proti Rusku, v Európe rastie hnev: Hrozí obchodná vojna

Zdá sa, že vojna na Ukrajine posúva globálnu mocenskú štruktúru. Na Tiktoku sa hromadia videá, v ktorých USA označujú za krajinu, ktorá najviac profituje z vojny na Ukrajine na úkor Európy.

Mnohí obviňujú USA z útoku na plynovody v Baltskom mori. Teraz chce Amerika vylákať európske spoločnosti masívnymi dotáciami. Sú to konšpiračné teórie alebo dokonca Putinova propaganda?

Zatiaľ nie je jasné, kto je za útok na Nord Stream zodpovedný. USA však čoraz viac nahrádzajú Rusko ako európskeho dodávateľa plynu dodávkami skvapalneného plynu tankermi za horibilné ceny na spotovom trhu.

Americkí dodávatelia majú svoj životný biznis s dodávkami plynu do Európy. Podľa Business Insider vďaka vyšším lokálnym cenám za jeden tanker zarobia až 200 miliónov amerických dolárov.

Európa v súčasnosti rokuje o dlhodobých dodávkach s dodávateľmi z USA za lepšie ceny až na 25 rokov. Ale kvôli zámorskej doprave a zložitému skvapalňovaniu plynu zostávajú náklady výrazne vyššie ako v USA.

Preto má ekonomika USA už teraz oproti konkurencii z EÚ výhodu, povedal francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire pre Handelsblatt. Hovorí tiež, že tie stovky miliárd dolárov v protiinflačnom zákone v USA, napríklad na elektromobily, sú v neprospech Európy.

Hrozí krach

Dotácie sú až desaťnásobne vyššie ako maximum povolené EÚ. Varuje pred krachom a drastickými následkami na trhoch práce. Okrem Číny netreba pole len tak prenechať USA. Niektoré veľké firmy, ktoré chceli investovať v Európe, už váhali medzi Európou a USA.

Európa okrem Ruska najviac trpí sankciami a dôsledkami energetickej krízy, hovorí Matthias Geissbühler, šéf investícií v Raiffeisen Švajčiarsko, pre portál 20min.ch. „Celkovo sú USA v oveľa lepšej pozícii ako čistý exportér energie a USA sa stali atraktívnejšími ako priemyselná lokalita,“ hovorí Geissbühler.

Vysoké ceny energie takmer znemožňujú európskemu ťažkému priemyslu pokračovať vo výrobe v Európe. Podľa Geissbühlera mnohí z nich pravdepodobne migrujú do USA alebo iných krajín.

Joe Biden zhoršuje obchodný konflikt

Expert Raiffeisen o zákone o dotáciách hovorí: „Americký prezident Joe Biden pokračuje v prístupe America First svojho predchodcu Donalda Trumpa a jednoducho ju nazýva inak.“ Za Bidena sa obchodný konflikt ešte zhoršil, napríklad zákazom exportu čipov do Číny.

Francúzske noviny Le Figaro teraz informujú o strašidle obchodnej vojny. Štáty EÚ žiadajú USA, aby zo zákona odstránili viaceré opatrenia. V opačnom prípade bude treba zvážiť odvetné opatrenia.

Geissbühler varuje pred následkami možnej obchodnej vojny. "To by bolo zlé pre globálnu ekonomiku, podstatou by bolo, že by všetci prehrali." Namiesto pretekov o sankcie odporúča zatraktívniť vlastnú lokalitu, napríklad znížením byrokracie a daní.