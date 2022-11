Indonézsky prezident Widodo otvoril summit G20: Varoval pred ďalšou studenou vojnou

Americkí a európski predstavitelia vzhľadom na pripravovanú spoločnú deklaráciu G20, ktorá by odsúdila osem mesiacov trvajúcu ruskú inváziu na Ukrajinu a hrozby použitia jadrových zbraní, označili summit na Bali za dôkaz prehlbujúcej sa medzinárodnej izolácie Ruska. Jakarta však presadzuje neutrálnu zahraničnú politiku a odmietla tlak Západu, aby Moskvu na summit nepozvala.

Widodo vyzval členov G20, aby nepripustili ďalšiu studenú vojnu medzi svetovými mocnosťami

Bez toho, aby Rusko konkrétne menoval, Widodo vyzval členov G20, aby nepripustili ďalšiu studenú vojnu medzi svetovými mocnosťami. "Nemali by sme deliť svet na časti. Nesmieme dovoliť, aby svet upadol do ďalšej studenej vojny," povedal v prejave pred prvým zasadaním summitu. Rusko na schôdzke reprezentuje minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summite, ktorý potrvá do 16. novembra, vystúpi virtuálne.

Widodo uviedol, že blok veľkých svetových ekonomík musí uspieť pri riešení najpálčivejších svetových kríz. "Dnes sa na nás pozerá svet. Zabodujeme úspechom? Alebo pridáme ešte jeden neúspech?" uviedol pred delegátmi. "Podľa mňa musí byť G20 úspešná, nesmie zlyhať," uzavrel.