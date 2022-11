Brutálne praktiky v domove dôchodcov: Opatrovateľka udrela seniorku niekoľkokrát do tváre

Šokujúce video z domova dôchodcov v meste Peja v Kosove od stredy obletelo sociálne siete. Mladá zdravotná sestra dala staršej žene niekoľkokrát facku a potom ju kopla. Medzitým je počuť, ako sestrička hovorí: "Ešte facka sem, malý kopanec tam." Brutálnu akciu nakrútili ďalšie dve zdravotné sestry, v pozadí počuť smiech.

Video bolo nahrané na sociálne siete a okamžite sa stalo virálnym. Používatelia sú šokovaní. Vety ako „Kto to sakra je? Nájdite ju a dajte ju do väzenia!" alebo „Sestra by mala zhorieť v pekle“ nájdete v kolónke komentárov pod zverejneným videom.

Obeť trpí Alzheimerovou chorobu

Príspevok na sociálnej sieti teraz vyvolal také vlny, že sa k prípadu vyjadrili aj kosovskí politici. Rovnako aj premiér Albin Kurti: „To, čo sme videli na videu, je hrozné. Starí ľudia sú naša najobľúbenejšia skupina ľudí. Toľko prispeli našej spoločnosti."

Obeť žije v domove dôchodcov v Peji približne rok a trpí Alzheimerovou chorobou - informoval spravodajský portál Albanian Daily News. Podľa mediálneho vyhlásenia kosovskej polície boli hneď po zverejnení videa identifikované a zatknuté dve ženy. Tretia žena bola zatknutá neskôr. Všetky sú vo väzbe.