Prezidentka podpísala rodičovský dôchodok, voči zákonu má však určité výhrady

"Táto novela môže priniesť prilepšenie k dôchodkom veľkej väčšine dôchodcov na Slovensku, ktorí majú vlastné alebo osvojené deti. Rodičovský dôchodok však v sebe nesie aj ideu doposiaľ neoverenú v žiadnej inej krajine na svete a vyvoláva oprávnené obavy z faktických dopadov tohto zákona, na ktoré upozorňovali aj viaceré subjekty, ktoré ma žiadali, aby som zákon nepodpísala," skonštatovala prezidentka.

Rodičovský dôchodok prinesie benefity jednej skupine dôchodcov

Upozornila, že rodičovský dôchodok prinesie benefity jednej skupine dôchodcov, pričom ďalšie skupiny dôchodcov zákon nerieši. Ide napríklad o dôchodcov, ktorých deti pracujú v ozbrojených zboroch a odvádzajú odvody na výsluhové dôchodky podľa osobitného zákona, dôchodcov, ktorí nemajú deti alebo im deti zomreli, alebo majú deti so zdravotným postihom, ktoré z toho dôvodu nemôžu pracovať, alebo také, ktoré pracujú v zahraničí, či z iného dôvodu nepracujú. Toto legislatívne opomenutie je preto podľa prezidentky potrebné v následných legislatívnych krokoch napraviť, najmä so zameraním pozornosti na skupiny dôchodcov s najnižšími dôchodkami.

Zníženie aktuálnej dôchodkovej hodnoty

Tieto výhrady však podľa jej slov nepredstavujú rozpor s ústavou, pretože novela ústavy z roku 2020 zaviedla ústavné právo detí prispievať na dôchodky rodičov a neboli teda dôvodom na nepodpísanie zákona. "Ani ďalšie výhrady voči zákonu, napríklad zníženie aktuálnej dôchodkovej hodnoty, nie sú v kolízii s ústavou. Zákon zároveň netrpí ani takými nedostatkami, ktoré by zjavne bránili jeho vykonateľnosti. Zákon je vyjadrením politiky aktuálnej vlády, ktorú ako prezidentka republiky zohľadňujúc parlamentnú formu vlády, rešpektujem," dodala hlava štátu.

Novela ráta tiež s možnosťou odchodu do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov

Rodičovský dôchodok má byť podľa novely zákona vyrátaný na každého rodiča ako 1,5 percenta z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie. Novela ráta tiež s možnosťou odchodu do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Do tohto obdobia by sa však nemali rátať niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004, ako napríklad doba štúdia.