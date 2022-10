Srbsko sprísňuje vízové pravidlá: Migrácia znepokojuje štáty EÚ

Galéria fotiek (2) Migranti v Srbsku

Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic

BELEHRAD - Srbsko zažíva "turistický" boom z krajín, ktorých občania nikdy predtým nejavili záujem o tamojšie pamiatky či možnosti nakupovania. Je to zväčša výsledkom veľkorysých podmienok pre vstup do tejto balkánskej krajiny, ktoré z nej urobili významnú zastávku pre migrantov snažiacich sa dostať do Európy bez riskantnej cesty po mori. Informovala o tom agentúra AP.