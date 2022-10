Prevratná štúdia: Hormóny lásky dokážu poraziť aj chorobu, ktorá desí celý svet

Najskôr vedci podávali myšiam oxytocín injekciou priamo do mozgu, ale obávajú sa, že u ľudí by táto aplikácia mohla byť príliš riskantná, informuje DailyMail. Ich výsledky by tak jedného dňa mohli pomôcť mnohým pacientom, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou. Predchádzajúce štúdie na mozgovom tkanive mŕtvych myší už dokázali, že oxytocín, nazývaný aj hormón lásky bol schopný bojovať s poškodeniami mozgu, ktoré spôsobuje Alzheimerova choroba.

Najnovšie akademici z Tokijskej univerzity sa snažia odhaliť bezpečný spôsob ako hormón aplikovať aj u ľudí. Testy ukázali, že podávanie hormónu myšiam nakvapkaním do nosa fungovalo takmer rovnako dobre ako pri priamej injekcii do mozgu. Myšiam testovali pamäť pomocou bludiska a výsledky zverejnili vo vedeckej publikácii Neuropharmacology Reports. Doktor Jun-Ichiro Oka, odborník na neurofarmakológiu upresnil, že"intranazálne podávanie je neinvazívny postup a táto modifikovaná verzia hormónu by mohla byť potenciálne klinicky životaschopnou liečbou Alzheimerovej choroby." Predchádzajúce štúdie naznačili, že oxytocín môže zvrátiť poškodenie synaptickej plasticity, schopnosti mozgu meniť sa a prispôsobovať sa novým informáciám. Oxytocín sa už bežne používa ako spôsob na vyvolanie pôrodu u tehotných žien, ak pôrod trvá dlhšie, ako by mohlo byť bezpečné.

Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom nahromadenie abnormálnych toxických proteínov zabíja nervové bunky. Zatiaľ neexistuje liek, ktorý Alzheimera vylieči, iba tie, ktoré zmiernia niektoré príznaky. Vedci sa snažia nájsť účinnú liečbu Alzheimerovej choroby už desaťročia.