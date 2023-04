Prevratná štúdia odhalila príčinu vzniku Alzheimerovej choroby: Nová liečba bude dostupná už čoskoro!

Tím z Cardiffskej univerzity identifikoval 92 génov, ktoré zvyšujú šancu, že ochoriete na Alzheimerovu chorobu, informuje euroweeklynews. Profesorka Julie Williams, riaditeľka britského Inštitútu pre výskum demencie povedala, že „do roku 2040 budú schopní ponúknuť celý rad liečebných postupov.“ Génová terapia a ďalšie výskumy prispievajú k lepšiemu skúmaniu tohto ochorenia. Profesorka študuje toto ochorenie už 30 rokov a za svoju prácu získala aj prestížne ocenenie. Priznala, že za posledných 7 rokov sa výskum posunul rýchlejšie ako za jej predchádzajúcich 20 rokov. „Testy, ktoré nás v minulosti stáli milióny, možno vykonať dnes za približne 30 libier,“ upresnila. „Myslím, že do roku 2040 budeme schopní ponúknuť celý rad liečebných postupov.“ Zároveň pripúšťajú, že aj keď možno nebudú vedieť presne prečo, liek by mohol pôsobiť na širokú škálu príčin.

Počas svojej 30-ročnej praxe si uvedomila, že pri tisíckach prípadov ochorenia neexistuje jeden jednoduchý liek. Chorobu skôr začali považovať za srdcové ochorenie alebo mozgovú príhodu, ku ktorej prispieva mnoho faktorov. Niektoré z liekov, ktoré boli vynájdené, by sa mohli používať do piatich rokov. Túto informáciu potvrdila aj profesorka Tara Spires-Jones, odborníčka z Edinburskej univerzity, ktorá tvrdí, že liek na zastavenie problémov s pamäťou by mal byť dostupný najneskôr do desiatich rokov. Ide o liek, ktorý nielenže dokáže zastaviť progres ochorenia, ale dokonca ochorenie aj zvrátiť.

Profesorka Tara Spires-Jones zároveň potvrdila, že v posledných rokoch neuroveda výrazne napreduje. Za veľký úspech považuje vynájdenie lieku Zolgensma, korý pomáha deťom s ťažkou spinálnou svalovou atrofiou a vďaka nemu dokážu spraviť prvé kroky. „Viem, že sa môže zdať skľučujúce, keď za desaťročia výskumu stále neexistuje liek na Alzheimerovu chorobu, ale postupne, aj vďaka iným zázračným liekom, prichádza liek aj na túto.“

Alzheimerova choroba je jednou z najčastejších príčin demencie a jedným z vysokorizikových zabijakov ľudí starších ako 50 rokov.