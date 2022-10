Rishi Sunak (42) prepisuje dejiny: Veľkú Britániu povedie prvý premiér indického pôvodu

LONDÝN – Premiérske kreslo Veľkej Británie je v súčasnosti ako zakliate. Od januára tohto roku sa naňom vystriedali už traja ľudia. Dejiny monarchie sa budú prepisovať, pretože posledného premiéra nebritského pôvodu mala Británia ešte v druhej polovici 19. storočia. Rishi Sunak bol pred dvomi mesiacmi zrelý na odpis, no od dnešného dňa je najsilnejším politikom britskej monarchie.

Konzervatívna strana si po rezignácii premiérky Liz Trussovej musela zvoliť svojho nového lídra. Napokon sa ním stal Rishi Sunak (42), syn indického lekára zo Southamptonu, ktorý v 60. rokoch minulého storočia emigroval s rodinou z východnej Afriky do Británie, informuje Daily Mail. Pred dvomi mesiacmi to však so Sunakom vyzeralo diametrálne inak. Vtedajší premiér Boris Johnson bol po viacerých kauzách nútený opustiť svoj post v prospech Liz Trussovej. Sunak, ako člen jeho vlády, patril taktiež medzi porazených a preto mu medzi Konzervatívcami patrili tie najspodnejšie priečky.

Nikto netušil, že Trussová sa stane najkratšie vládnucou premiérkou v dejinách Británie. Po 44 dňoch rezignovala a vládnuca Konzervatívna strana si musela spomedzi svojich členov vybrať nového lídra alebo líderku. V pondelok 24. októbra sa ním stal Rishi Sunak, Brit indického pôvodu. Posledným podobným premiérom bol ešte v roku 1847 Žid Benjamin Disraeli.

Najmladší a iného pôvodu

Podľa tradície panovník pozýva na zostavenie vlády lídra strany s najvyšším počtom poslancov, ktorou sú od všeobecných volieb v roku 2019 konzervatívci. Britániu bude viesť najmladší premiér Spojeného kráľovstva v histórii a prvá osoba inej farby pleti. Prezident USA Joe Biden o tom povedal, že je to prelom.

Pred vstupom do politiky Sunak pracoval ako analytik v Goldman Sachs a partner v Child’s Investment Fund Management miliardára Chrisa Hohna. Súkromné vzdelanie získal v Spojenom kráľovstve, kde na Oxforde študoval filozofiu, politiku a ekonómiu. Neskôr získal titul MBA na Stanfordskej univerzite. Tam sa zoznámil aj so svojou budúcou manželkou Akshatou Murthyovou.

Sunak vlastní najväčšie bohatstvo spomedzi všetkých svojich predchodcov. Jeho manželka je dcérou spoluzakladateľa IT spoločnosti Infosys NR Narayana Murthyho, šiesteho najbohatšieho muža Indie. Podľa denníka Sunday Times Rich List vlastní pár majetok v hodnote 750 miliónov libier (847 miliónov dolárov), čo ich radí na 222. miesto. najbohatších ľudí v Spojenom kráľovstve. Sunak je považovaný za jedného z najbohatších členov parlamentu, píše CNBNC. Dokonca vlastní nádherný kaštieľ v malej dedinke Kirby Sigston, neďaleko Northallertonu v Severnom Yorkshire.

Politická kariéra

V roku 2015 vstúpil Rishi Sunak do politiky. Vo voľbách bol zvolený za poslanca konzervatívnej strany v Severnom Yorkshire. Raketový politický vzostup Rishiho Sunaka prekvapil veľkú časť krajiny. Najprv pôsobil pod Sajidom Javidom. Za vlády Theresy Mayovej bol povýšený na štátneho tajomníka ministerstva financií. Po rezignácii Javida prebral jeho post. Do centra pozornosti sa dostal Sunak v čase, keď Britániu zasiahol covid. Dohliadal na masívnu kampaň verejných výdavkov, najväčšiu, aká bola kedy známa v čase mieru, vrátane schémy dovoleniek, ktorá zabránila miliónom ľudí prísť o prácu.

Dlho sa však v kresle neohrial. Po odstúpení Javida z postu ministra zdravotníctva, rezignoval ako druhý minister aj on. Za následok to malo odstúpenie Borisa Johnsona a menovanie novej premiérky Liz Trussovej. Po 44 dňoch však prišla opäť zmena. Sunak vystúpil zo zadných radov a zaujal miesto najsilnejšieho politika v britskom parlamente.