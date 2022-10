Španielsko posilní východné krídlo Severoatlantickej aliancie 14 stíhačkami

MADRID - Španielsko v sobotu oznámilo, že so zámerom posilnenia východného krídla NATO vyšle do Bulharska a Rumunska 14 bojových stíhacích lietadiel.

Avizovaný krok je súčasťou úsilia tejto obrannej aliancie zvýšiť svoju odstrašujúcu kapacitu po ruskej invázii na Ukrajinu, informovala tlačová agentúra AFP. Madrid vyšle do Bulharska od polovice novembra do začiatku decembra šesť stíhačiek Eurofighter Typhoon a 130 vojakov na výcvik miestnych síl, uviedlo španielske ministerstvo obrany.

V rámci ďalšieho nasadenia bude do Rumunska od decembra do marca 2023 vyslaných osem stíhačiek F-18M a 130 príslušníkov vzdušných síl ako súčasť stratégie NATO "reakcia a odstrašenie", dodal španielsky silový rezort. Od 17. októbra je v Rumunsku v pohotovosti aj radar na sledovanie vzdušného priestoru s dlhým dosahom, ktorý by tam mohol zostať až do konca júna 2023, uvádza sa vo vyhlásení.

Španielsko zvýši aj počet misiíí vzdušných síl

Španielsko tiež zvýši počet misií svojich vzdušných síl, ktoré budú súčasťou "vzdušného štítu". Krajina už vyslala 12 stíhačiek do východných členských štátov NATO - Bulharska, Litvy a Estónska, odkedy Rusko vo februári napadlo Ukrajinu, svojho prozápadného suseda. V Bulharsku je v súčasnosti zároveň rozmiestnená bojová skupina NATO do 1000 vojakov pod talianskym vedením.