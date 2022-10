Lietadlo sa zrútilo na obytný dom! Ľudia na palube nemali šancu, nájomníci museli v panike utekať

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

NEW HAMPSHIRE - Veľká Británia sa zobudila do tragického rána. Dôvodom je nehoda jednomotorového lietadla, ktoré sa zrútilo na obytný domu. Zomreli pri nej všetci pasažieri, ktorí sa v tom čase nachádzali na palube. Do neba šľahali 12-metrové plamene. Našťastie Ľudia z horiaceho domu stihli ujsť do bezpečia.