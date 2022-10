Bude sa schengenský priestor rozširovať? Premiéri a prezidenti krajín EÚ z tábora EPP to podporili

BRUSEL - Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ, ktorí patria do politickej rodiny Európskej ľudovej strany (EPP) podporili vstup Bulharska, Rumunska a Chorvátska do schengenského priestoru voľného pohybu. Deklaráciu v rámci prebiehajúceho summitu v Bruseli podporil aj predseda vlády SR Eduard Heger, informuje spravodajca.

Rumunský spravodajský server Realitatea.net spresnil, že k národným lídrom zo skupiny EPP sa pridali aj šéfky Európskej komisie a Európskeho parlamentu Ursula von der Leyenová a Roberta Metsolová. Von der Leyenová a Metsolová spolu s lídrami Grécka, Chorvátska, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Švédska vo vyhláseni žiadajú všetky členské štáty EÚ, aby hlasovali za vstup Bulharska, Rumunska a Chorvátska do Schengenu, pretože všetky tri krajiny splnili potrebné kritériá.

Holandsko tiež prísne analyzuje fungovanie právneho štátu

Bulharsko a Rumunsko o členstvo požiadali skôr ako Chorváti, ale Záhreb ich v prístupovom procese dobehol. Vyhlásenie šéfov vlád a štátov z tábora EPP prichádza po tom, čo Holandsko oficiálne oznámilo, že nepodporuje vstup Rumunska a Bulharska do Schengenu. Holandský parlament vo štvrtok (20.10) odhlasoval uznesenie, v ktorom vládu premiéra Marka Rutteho požiadal, aby vyšetrila situáciu monitorovania hraníc v Rumunsku a Bulharsku. Holandsko tiež prísne analyzuje fungovanie právneho štátu a boj proti korupcii a organizovanému zločinu v oboch krajinách a ak nenastane zlepšenie, nepodnikne žiadne kroky v prospech ich vstupu.

Posledné tohoročné zasadnutie tejto Rady ministrov sa uskutoční 8. decembra v Bruseli

Európsky parlament v utorok (18.10) vyzval členské štáty EÚ, aby im umožnili bezodkladne sa pripojiť k schengenskému priestoru voľného cestovania. Toto uznesenie však nepodporili piati holandskí europoslanci z Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VVD) premiéra Rutteho.

O vstupe Rumunska, Bulharska a Chorvátska do schengenského priestoru musia jednomyseľne rozhodnúť ministri pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti členských krajín. Posledné tohoročné zasadnutie tejto Rady ministrov sa uskutoční 8. decembra v Bruseli. Vstupom do Schengenu uvedených troch krajín v prvej polovici roku 2023 by sa odstránili všetky kontroly na ich vnútorných hraniciach.